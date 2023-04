Chociaż Javier Tebas na wczorajszej konferencji prasowej w niezbyt pozytywny sposób wypowiedział się na temat możliwości zakontraktowania przez Leo Messiego przez Barcelonę, dzisiaj Gerard Romero informuje, że La Liga i Blaugrana pracują nad tym, by Argentyńczyk zawitał na Camp Nou.

Leo Messi i Barcelona – ten scenariusz może się ziścić już w przyszłym sezonie

Co musi się stać, by Argentyńczyk wrócił na Camp Nou?

Gerard Romero zdradza “plan działania” w sprawie mistrza świata

Barcelona. Messi wróci na Camp Nou? Te warunki musi spełnić klub

Leo Messi może wrócić do byłego klubu. Barcelona chce pozyskać Argentyńczyka, a on sam nie zamierza przedłużać umowy z Paris Saint-Germain i myśli o ponownym reprezentowaniu barw Blaugrany. Jednak mimo tego, iż obie strony chcą ponownie się związać, na przeszkodzie w tym porozumieniu mogą stanąć przepisy finansowe, do których restrykcyjnie podchodzi La Liga.

Jeszcze wczoraj Javier Tebas, prezes rozgrywek, stwierdził, że “na razie nie widzi możliwości zarejestrowania Messiego przez Barcelonę”. Jednak zaznaczył, iż “ma nadzieję, że Katalończycy zdołają spełnić wymagania, a mistrz świata wróci do Hiszpanii”.

Dzisiaj Gerard Romero poinformował o istnieniu swego rodzaju porozumienia pozwalającego Blaugranie na pozyskanie reprezentanta Albicelestes. Barcelona ma proponować władzom ligi sprzedaż dwóch istotnych zawodników, a także szeroko zakrojone obniżki wynagrodzeń. Klub z Camp Nou chce dzięki temu wzmocnić kadrę czterema piłkarzami, a jednym z nich ma być Leo Messi.

Si se cumplen las condiciones Leo será jugador del Barça pic.twitter.com/WBHTiBiiGu — Jijantes FC (@JijantesFC) April 20, 2023

