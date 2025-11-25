Mbappe odebrał prestiżową nagrodę. Pokonał Lewandowskiego

Kylian Mbappe otrzymał Trofeo Pichichi
Real Madryt najchętniej zapomniałby o poprzednim sezonie. Co prawda drużyna Królewskich sięgnęła po Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny, jednak kompletnie zawiodła w najważniejszych rozgrywkach – Lidze Mistrzów i La Lidze. Mimo słabszego początku kampanii 2024/2025, najjaśniejszym punktem ekipy Los Blancos był bez wątpienia Kylian Mbappe, który szybko stał się liderem ofensywy i ratował zespół ze stolicy w kluczowych momentach.
Francuski napastnik zdobył aż 31 bramek w samych rozgrywkach ligowych, dzięki czemu zakończył sezon jako najlepszy strzelec La Ligi. W poniedziałek były gwiazdor PSG odebrał prestiżowe Trofeo Pichichi, przyznawane najskuteczniejszemu zawodnikowi rozgrywek.
Warto przypomnieć, że kapitan reprezentacji Trójkolorowych wyprzedził Roberta Lewandowskiego, który w tamtej kampanii zgromadził 27 trafień. Mbappe swoim wyczynem udowodnił, iż błyskawicznie odnalazł się w hiszpańskim futbolu, imponując niezwykłą skutecznością nawet w trudniejszych chwilach sezonu.
Kylian Mbappe, który kilka tygodni wcześniej otrzymał również Złotego Buta dla najlepszego strzelca w całej Europie, do Realu Madryt przeprowadził się w lipcu 2024 roku po wygaśnięciu kontraktu ze wspomnianym wyżej Paris Saint-Germain. Wieloletnia saga transferowa z udziałem francuskiego gwiazdora trwała kilka lat, ale ostatecznie zakończyła się przeprowadzką na Santiago Bernabeu, dzięki czemu mierzący 178 centymetrów piłkarz spełnił swoje dziecięce marzenie.