Kto wygra Złotą Piłkę 2025? Yamal, Dembele i ranking faworytów

12:31, 11. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Kibice coraz mocniej zastanawiają się, kto wygra Złotą Piłkę w 2025 roku. Główni faworyci to przede wszystkim Lamine Yamal z Barcelony i Ousmane Dembele z PSG.

Lamine Yamal
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Nominowani do Złotej Piłki 2025

Wielkimi krokami zbliża się gala Złotej Piłki 2025. Szanse na wygranie tej prestiżowej nagrody ma tylko 30 nominowanych zawodników. Są to piłkarze, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki w najlepszych klubach świata.

W gronie nominowanych do Złotej Piłki nie zabrakło Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik znacząco przyczynił się do sukcesów FC Barcelony w sezonie 2024/2025, ale jego szanse na nagrodę nie należą do najwyższych. Oto pełna lista nominowanych:

  • Jude Bellingham – Anglia, Real Madryt
  • Ousmane Dembélé – Francja, Paris Saint-Germain
  • Gianluigi Donnarumma – Włochy, Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué – Francja, Paris Saint-Germain
  • Denzel Dumfries – Holandia, Inter Mediolan
  • Serhou Guirassy – Gwinea, Borussia Dortmund
  • Viktor Gyokeres – Szwecja, Sporting CP/ Arsenal
  • Erling Haaland – Norwegia, Manchester City
  • Achraf Hakimi – Maroko, Paris Saint-Germain
  • Harry Kane – Anglia, Bayern Monachium
  • Chwicza Kwaracchelia – Gruzja, Napoli/ Paris Saint-Germain
  • Robert Lewandowski – Polska, FC Barcelona
  • Alexis Mac Allister – Argentyna, Liverpool
  • Lautaro Martínez – Argentyna, Inter Mediolan
  • Kylian Mbappé – Francja, Real Madryt
  • Scott McTominay – Szkocja, Napoli
  • Nuno Mendes – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • João Neves – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • Michael Olise – Francja, Bayern Monachium
  • Cole Palmer – Anglia, Chelsea
  • Pedri – Hiszpania, FC Barcelona
  • Raphinha – Brazylia, FC Barcelona
  • Declan Rice – Anglia, Arsenal
  • Fabián Ruiz – Hiszpania, Paris Saint-Germain
  • Mohamed Salah – Egipt, Liverpool
  • Virgil van Dijk – Holandia, Liverpool
  • Vinícius Júnior – Brazylia, Real Madryt
  • Vitinha – Portugalia, Paris Saint-Germain
  • Florian Wirtz – Niemcy, Bayer Leverkusen/ Liverpool
  • Lamine Yamal – Hiszpania, FC Barcelona

Kto wygra Złotą Piłkę 2025?

Eksperci są przekonani, że Złotą Piłkę 2025 wygra Lamine Yamal albo Ousmane Dembele. Obaj zawodnicy zachwycali w tym roku wysoką formą i byli liderami swoich drużyn. Ich indywidualne osiągnięcia mówią same za siebie. Niektórzy poszerzają grono faworytów do trzech nazwisk, umieszczając w nim Raphinhę.

Kto powinien wygrać Złotą Piłkę 2025?

  • Yamal
  • Dembele
  • Raphinha
  • Ktoś inny
  • Yamal 51%
  • Dembele 45%
  • Raphinha 6%
  • Ktoś inny -2%

49+ Votes

Lamine Yamal to geniusz, który oczarował kibiców swoimi umiejętnościami. Jednak w czystych statystykach oraz zdobytych trofeach to Ousmane Dembele wypada lepiej. Francuz sięgnął z PSG po arcyważną Ligę Mistrzów oraz dołożył do tego Puchar Francji i Ligue 1. Z kolei Hiszpan może pochwalić się tylko trofeami na krajowym podwórku – to w głosowaniu plebiscytu France Football może mieć kluczowe znaczenie.

Kto jeszcze jest w gronie faworytów? Przede wszystkim uwaga skupia się na gwiazdach PSG. Inni kandydaci do wygranej w Złotej Piłce to: Vitinha, Kvaratkshelia, Desire Doue i Nuno Mendes.

Ranking faworytów do Złotej Piłki 2025

  1. Ousmane Dembele
  2. Lamine Yamal
  3. Vitinha
  4. Raphinha
  5. Mohamed Salah
  6. Desire Doue
  7. Khvicha Kvaratskhelia
  8. Kylian Mbappe
  9. Nuno Mendes
  10. Achraf Hakimi

Kiedy gala wręczenia Złotej Piłki 2025?

Gala wręczenia Złotej Piłki 2025 odbędzie się 22 września 2025 roku w Theatre du Chatelet w Paryżu. Wydarzenie rozpocznie się wieczorem, około 21:00. Lista nominowanych została ogłoszona 7 sierpnia.

