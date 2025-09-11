Kibice coraz mocniej zastanawiają się, kto wygra Złotą Piłkę w 2025 roku. Główni faworyci to przede wszystkim Lamine Yamal z Barcelony i Ousmane Dembele z PSG.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Nominowani do Złotej Piłki 2025

Wielkimi krokami zbliża się gala Złotej Piłki 2025. Szanse na wygranie tej prestiżowej nagrody ma tylko 30 nominowanych zawodników. Są to piłkarze, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki w najlepszych klubach świata.

W gronie nominowanych do Złotej Piłki nie zabrakło Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik znacząco przyczynił się do sukcesów FC Barcelony w sezonie 2024/2025, ale jego szanse na nagrodę nie należą do najwyższych. Oto pełna lista nominowanych:

Jude Bellingham – Anglia, Real Madryt

Ousmane Dembélé – Francja, Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma – Włochy, Paris Saint-Germain

Désiré Doué – Francja, Paris Saint-Germain

Denzel Dumfries – Holandia, Inter Mediolan

Serhou Guirassy – Gwinea, Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres – Szwecja, Sporting CP/ Arsenal

Erling Haaland – Norwegia, Manchester City

Achraf Hakimi – Maroko, Paris Saint-Germain

Harry Kane – Anglia, Bayern Monachium

Chwicza Kwaracchelia – Gruzja, Napoli/ Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski – Polska, FC Barcelona

Alexis Mac Allister – Argentyna, Liverpool

Lautaro Martínez – Argentyna, Inter Mediolan

Kylian Mbappé – Francja, Real Madryt

Scott McTominay – Szkocja, Napoli

Nuno Mendes – Portugalia, Paris Saint-Germain

João Neves – Portugalia, Paris Saint-Germain

Michael Olise – Francja, Bayern Monachium

Cole Palmer – Anglia, Chelsea

Pedri – Hiszpania, FC Barcelona

Raphinha – Brazylia, FC Barcelona

Declan Rice – Anglia, Arsenal

Fabián Ruiz – Hiszpania, Paris Saint-Germain

Mohamed Salah – Egipt, Liverpool

Virgil van Dijk – Holandia, Liverpool

Vinícius Júnior – Brazylia, Real Madryt

Vitinha – Portugalia, Paris Saint-Germain

Florian Wirtz – Niemcy, Bayer Leverkusen/ Liverpool

Lamine Yamal – Hiszpania, FC Barcelona

Kto wygra Złotą Piłkę 2025?

Eksperci są przekonani, że Złotą Piłkę 2025 wygra Lamine Yamal albo Ousmane Dembele. Obaj zawodnicy zachwycali w tym roku wysoką formą i byli liderami swoich drużyn. Ich indywidualne osiągnięcia mówią same za siebie. Niektórzy poszerzają grono faworytów do trzech nazwisk, umieszczając w nim Raphinhę.

Kto powinien wygrać Złotą Piłkę 2025? Yamal

Dembele

Raphinha

Ktoś inny Yamal 51%

Dembele 45%

Raphinha 6%

Ktoś inny -2% 49+ Votes

Lamine Yamal to geniusz, który oczarował kibiców swoimi umiejętnościami. Jednak w czystych statystykach oraz zdobytych trofeach to Ousmane Dembele wypada lepiej. Francuz sięgnął z PSG po arcyważną Ligę Mistrzów oraz dołożył do tego Puchar Francji i Ligue 1. Z kolei Hiszpan może pochwalić się tylko trofeami na krajowym podwórku – to w głosowaniu plebiscytu France Football może mieć kluczowe znaczenie.

Kto jeszcze jest w gronie faworytów? Przede wszystkim uwaga skupia się na gwiazdach PSG. Inni kandydaci do wygranej w Złotej Piłce to: Vitinha, Kvaratkshelia, Desire Doue i Nuno Mendes.

Ranking faworytów do Złotej Piłki 2025

Ousmane Dembele Lamine Yamal Vitinha Raphinha Mohamed Salah Desire Doue Khvicha Kvaratskhelia Kylian Mbappe Nuno Mendes Achraf Hakimi

Kiedy gala wręczenia Złotej Piłki 2025?

Gala wręczenia Złotej Piłki 2025 odbędzie się 22 września 2025 roku w Theatre du Chatelet w Paryżu. Wydarzenie rozpocznie się wieczorem, około 21:00. Lista nominowanych została ogłoszona 7 sierpnia.