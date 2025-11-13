Krytyka Viniciusa przesadzona! Piłkarz Realu staje w jego obronie

Vinicius Junior nieustannie mierzy się z dużą krytyką. Dean Huijsen uważa, że ataki na gwiazdora Realu Madryt są przesadzone. Staje w obronie swojego kolegi z drużyny.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Dean Huijsen (w środku)

Vinicius nie zasługuje na tak wielką krytykę

Vinicius Junior to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, który jednocześnie generuje mnóstwo kontrowersji. Media wielokrotnie zalewały komentarze dotyczące jego boiskowego zachowania i prowokacji, wymierzonych w kierunku rywali. Oczywiście nie były to jednostronne gesty, choć skupiano się głównie na gwiazdorze Realu Madryt. Przy okazji ostatniego meczu z Barceloną znów trafił na czołówki gazet, choć w tym przypadku powodem była jego reakcja na decyzję Xabiego Alonso.

Vinicius musi radzić sobie z wielką presją, gdyż każdy jego ruch jest obserwowany i analizowany. Dean Huijsen uważa, że krytyka wymierzona w jego stronę jest zdecydowanie przesadzona. Media skupiają się na tym, by znaleźć cokolwiek na Brazylijczyka, a następnie wyolbrzymiają to do granic możliwości.

– Z mojej perspektywy z szatni to niesamowity chłopak, bardzo w porządku. Myślę, że jest już tak wielkim piłkarzem, że kiedy zrobi choćby najmniejszą rzecz, media bardzo go cisną, a ludzie też bardzo go krytykują. Uważam, że krytykujecie go bardzo, często za bardzo, momentami to już przesada, bo to świetny piłkarz. Jeśli przez całe 90 minut trzymasz kamerę na jednym zawodniku, to coś prędzej czy później wyłapiesz. Nawet gdybyś skupił kamerę na mnie, też byś coś znalazł – przyznał Huijsen.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Viniciusa, który wciąż nie porozumiał się z Realem Madryt w sprawie nowej umowy. W grę wchodzi nawet rozstanie w przyszłym roku.