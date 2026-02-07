La Liga podjęła decyzję o odwołaniu kolejnego spotkania w 23. serii zmagań. Dwa sobotnie spotkania nie zostaną rozegrane w planowanym terminie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Joaquin Martinez Oso (Sevilla FC - Levante UD)

La Liga: dwa starcia odwołane

W sobotniej odsłonie 23. kolejki La Liga zaplanowano cztery starcia. Dzień miał rozpocząć się od meczu Rayo Vallecano – Real Oviedo. Jednak na kilka godzin przed startem rywalizacji w Madrycie podjęto decyzję o jej odwołaniu. Z powodu obaw o zdrowie zawodników pojedynek na Campo de Fútbol de Vallecas został przelożony.

– Decyzja została podjęta po stwierdzeniu, że w obecnej sytuacji boisko nie spełnia niezbędnych warunków do bezpiecznego rozegrania meczu. Należy podkreślić, że klub Rayo Vallecano podjął w tym tygodniu znaczne wysiłki, przeprowadzając całkowitą wymianę murawy boiska, aby mecz mógł się odbyć zgodnie z planem. Jednak niekorzystne warunki pogodowe podczas wykonywania tych prac, a także prognozy pogody na najbliższe godziny, przewidujące dalsze opady deszczu, uniemożliwiły osiągnięcie optymalnego stanu murawy – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Do skutku nie dojdzie także starcie Sevilla – Girona. Ma to związek z burzą Leonardo, która nawiedziła Andaluzję. – Po otrzymaniu instrukcji od Rady Andaluzji ze względów bezpieczeństwa i ochrony ludności, La Liga informuje o przełożeniu meczu – przekazały władze rozgrywek.