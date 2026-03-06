Flick: Lewandowski jest fantastyczny
Barcelona to lider La Liga. Duma Katalonii przed startem 27. kolejki ma na koncie 64 punkty i o cztery wyprzedza Real Madryt. W ten weekend Blaugrana odwiedzi Athletic Bilbao. Czy Robert Lewandowski zagra w tym meczu? Na ten temat wypowiedział się Hansi Flik.
– Będzie mógł zagrać jutro na San Mamés – krótko zakomunikował szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii. To oczywiście nie oznacza, że reprezentant Polski pojawi się w wyjściowym składzie, jednak na pewno obejrzymy go na boisku. 37-latek wraca do kadry po absencji spowodowanej kontuzją.
Flick skomentował także przyszłość doświadczonego napastnika. – Zostało jeszcze kilkanaście meczów do końca sezonu. Wtedy zdecydujemy, czy zostanie, czy nie. Bardzo go cenię, jest fantastyczny – przyznał trener Barcelony.