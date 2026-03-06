Kluczowe wieści ws. Lewandowskiego. Flick nie ma wątpliwości

13:49, 6. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Hansi Flick był obecny na konferencji przed sobotnim meczem Athletic Bilbao - FC Barcelona. Jednym z tematów spotkania z dziennikarzami był Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Villarreal CF)
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - Villarreal CF)

Flick: Lewandowski jest fantastyczny

Barcelona to lider La Liga. Duma Katalonii przed startem 27. kolejki ma na koncie 64 punkty i o cztery wyprzedza Real Madryt. W ten weekend Blaugrana odwiedzi Athletic Bilbao. Czy Robert Lewandowski zagra w tym meczu? Na ten temat wypowiedział się Hansi Flik.

– Będzie mógł zagrać jutro na San Mamés – krótko zakomunikował szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii. To oczywiście nie oznacza, że reprezentant Polski pojawi się w wyjściowym składzie, jednak na pewno obejrzymy go na boisku. 37-latek wraca do kadry po absencji spowodowanej kontuzją.

Flick skomentował także przyszłość doświadczonego napastnika. – Zostało jeszcze kilkanaście meczów do końca sezonu. Wtedy zdecydujemy, czy zostanie, czy nie. Bardzo go cenię, jest fantastyczny – przyznał trener Barcelony.

