W piątek światło dzienne ujrzał długo wyczekiwany wywiad z Joanem Laportą. Prezydent Barcelony w rozmowie z RAC1 powiedział wiele interesujących rzeczy. Nie mogło zabraknąć też kontrowersji, które pojawiły się na antenie katalońskiego radia. Dotyczą one problemów finansowych klubu oraz niemocy przy finalizacji kontraktu dla Lionela Messiego.

Joan Laporta zjawił się w RAC1, gdzie udzielił obszernego wywiadu odnośnie ostatnich wydarzeń w Barcelonie

Duma Katalonii pogrążyła się w chaosie, z kolei fani zaczynają pokazywać swoje niezadowolenie na ulicach miasta czy pod Camp Nou

Ronald Koeman jest krytykowany w hiszpańskich mediach za arogancką postawę wobec piłkarzy, a także pozostaje w nie najlepszym kontakcie z prezydentem Barcy

Joan Laporta odkrył wszystkie karty ws. odejścia Messiego

W piątek RAC1 przedstawił światu wywiad z Joanem Laportą. Prezydent FC Barcelony znalazł się w ogniu krytyki. Wszystko za nie dotrzymanie obietnicy w sprawie nowej umowy dla Lionela Messiego. Co więcej, zespół pogrążył się w chaosie. Wyniki na początku sezonu są dalekie od ideału, klub tonie w długach i na dodatek Ronald Koeman na każdym kroku specjalnie robi na złość włodarzom z Camp Nou.

Laporta w katalońskim radiu przedstawił swoje stanowisko w kwestii wszystkich dotychczasowych wydarzeń oraz uchylił rąbek tajemnicy odnośnie negocjacji z Messim.

Joan Laporta mówi w RAC1, że „do ostatniej chwili miał nadzieję, iż Leo Messi będzie gotowy grać w Barcelonie za darmo”. Cóż, Joan, romantyku… — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) October 8, 2021

– Nie mogłem poprosić Leo Messiego o to, aby grał za darmo. Miałem nadzieję, że sam to zaproponuje, ale PSG na niego naciskało. Myślę, że władze La Liga by to zaakceptowały – ujawnił swoje przemyślenia Joan Laporta.

– Zbyt bardzo kochamy Messiego, żeby się na niego złościć. Dla nas to rozczarowanie, że nie mogliśmy zatrzymać klubowej legendy dłużej na Camp Nou. Podczas negocjacji wiedziałem, że mamy słabą pozycję. Dalej mamy jednak dobre relacje i Messi po zakończeniu kariery będzie naszym ambasadorem – dodał.

