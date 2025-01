Maldini zmienia klub. Milan skorzysta na transferze

Daniel Maldini dołącza do Atalanty. Choć transakcja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, to jej finalizacja jest już tylko kwestią czasu. 22-letni ofensywny pomocnik przenosi się do Bergamo jako następca Nicolo Zaniolo, który zakończył wypożyczenie z Galatasaray i podpisał kontrakt z Fiorentiną.