fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza sprowadziła nowego pomocnika

Puszcza Niepołomice tuż przed startem rundy wiosennej ogłosiła kolejny transfer. Do drużyny dołączył Gieorgij Żukow, znany polskim kibicom z występów w Wiśle Kraków. Pomocnik wraca do Ekstraklasy po ponad dwóch latach. Od początku stycznia był wolnym zawodnikiem, gdyż rozstał się z chińskim Cangzhou Mighty Lions. Z okazji skorzystała Puszcza, która w piątek sfinalizowała swoje trzecie zimowe wzmocnienie.

Żukow podpisał umowę do połowy 2026 roku. W Puszczy będzie grał z numerem “88”. Dla 30-latka to drugie podejście do polskiej ligi. W latach 2020-2022 występował w barwach Wisły Kraków, dla której rozegrał w sumie 60 spotkań. Zasłynął ze znakomitej motoryki, pracowitości i odbioru piłki. Swego czasu był jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Ekstraklasie.

Żukow ma na swoim koncie występy w wielu klubach. Dotychczas reprezentował między innymi FC Astanę, Kajrat Ałmaty, holenderską Rodę czy właśnie chińskie Cangzhou Mighty Lions. Sześciokrotnie zagrał w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

To kolejny ciekawy ruch Puszczy, która wiosną będzie walczyć o utrzymanie w elicie. Na półmetku kampanii znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając tyle samo punktów, co zagrożona Korona Kielce. W niedzielę zespół Tomasza Tułacza zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.