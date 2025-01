Superkomputer wszystko obliczył. Te drużyny mają awansować w Lidze Mistrzów

Dwumecz Realu Madryt z Man City to absolutny hit fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wielu kibiców zastanawia się, który z gigantów awansuje do 1/8 finału. Szanse wszystkich drużyn obliczył superkomputer BETSiE.

Sipa US / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Erling Haaland

Które kluby awansują do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Superkomputer wskazał szanse

W piątek (31 stycznia) odbyło się losowanie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Na ten moment poznaliśmy zestawienie baraży, które wyłonią osiem kolejnych drużyn z awansem do 1/8 finału rozgrywek.

Absolutnym hitem barażowych spotkań będzie dwumecz Realu Madryt z Manchesterem City. Obywatele prezentowali się bardzo przeciętnie w fazie ligowej, co spowodowało, że zajęli dopiero 22. miejsce w tabeli. W rezultacie w losowaniu mogli trafić na kogoś z dwójki. Real/Bayern. Oprócz tego w lutym kibice będą świadkami poniższych spotkań:

Brest – PSG

AS Monaco – Benfica

PSV – Juventus

Feyenoord – Milan

Bayern Monachium – Celtic

Atalanta – Club Brugge

Borussia Dortmund – Sporting CP

WIDEO: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Superkomputer BETSiE obliczył szanse każdej z drużyn na awans do 1/8 finału. W najbardziej emocjonującym starciu Realu z City faworytem są Królewscy. Szanse Los Blancos na awans oszacowano na 52.2%, a więc różnica jest minimalna. Z kolei największym pewniakiem do zwycięstwa w dwumeczu wydaje się Bayern Monachium, który według wyliczeń ma aż 95.7% szans na wejście do najlepszej szesnastki.

Szanse poszczególnych drużyn na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów wg BETSiE

Klub % % Klub Stade Brest 5.1 94.9 PSG Celtic FC 4.3 95.7 Bayern Monachium Club Brugge 15.6 84.4 Atalanta BC Feyenoord 33.4 66.6 AC Milan Juventus 65.8 34.2 PSV Eindhoven Manchester City 47.8 52.2 Real Madryt AS Monaco 44.2 55.8 SL Benfica Sporting CP 46.8 53.2 Borussia Dortmund

Który klub awansuje? Real Madryt

Man City Real Madryt 100%

Man City 0% 1+ Votes

Kto wygra Ligę Mistrzów?

Superkomuter BETSiE wykonał również najnowsze obliczenia w kontekście końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Arsenal i Liverpool niezmiennie plasują się na szczycie listy faworytów, natomiast z trzeciego na szóste miejsce spadł Real Madryt, co wynika oczywiście z niefortunnego losowania fazy barażowej.

Faworyci do wygrania Ligi Mistrzów wg BETSiE – TOP 10

Drużyna Szansa na wygraną Arsenal FC 22.7% Liverpool FC 18.1% FC Barcelona 10.8% Paris Saint-Germain 10.0% Bayern 9.8% Real Madryt 7.6% Manchester City 5.2% Inter 5.2% Bayer 04 Leverkusen 4.9% Aston Villa 2.3%

Jak powstają wyliczenia BETSiE?

Wyliczenia superkomputera BETSiE opierają się na wielu różnych czynnikach. Analizy bazują głównie na statystykach meczowych, takich jak liczba zdobytych i straconych bramek oraz liczba strzałów – zarówno oddanych, jak i tych skierowanych przeciwko drużynie. Dzięki temu prognozowane są wyniki wszystkich spotkań w sezonie, uwzględniając także współczynnik oczekiwanych goli (xG).

To jednak nie wszystkie parametry, które uwzględnia BETSiE. W symulacjach brane są pod uwagę również dane z serwisu Transfermarkt dotyczące ogólnej wartości drużyn oraz poszczególnych zawodników, co umożliwia jeszcze dokładniejsze przewidywania.