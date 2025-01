Piątkowski ma nowy klub. Zaskakujący kierunek transferu

Kamil Piątkowski w piątek został oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie. Reprezentant Polski opuścił RB Salzburg i na zasadzie wypożyczenia dołączył do tureckiej Kasimpasy.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kasimpasa wypożyczyła Piątkowskiego do końca sezonu

Kamil Piątkowski po zakończeniu poprzedniego sezonu wrócił do Salzburga, gdzie wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Reprezentant Polski od początku bieżących rozgrywek był ważną częścią zespołu. Wysoka dyspozycja zaowocowała zainteresowaniem z silniejszych lig.

Jakiś czas temu w kontekście środkowego obrońcy pisano o transferze do Serie A. Na Półwyspie Apenińskim sprowadzeniem Polaka zainteresowane było Lecce, czyli drużyna, w której występuje inny reprezentant Polski – Filip Marchwiński. Ostatecznie, choć do zmiany klubu w trakcie zimowego okna transferowego doszło, to kierunek transferu może zaskakiwać. 24-latek będzie kontynuować karierę w Turcji.

W piątek równo o godzinie 12:00 w mediach społecznościowych nastąpiło ogłoszenie transferu. Kamil Piątkowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik Kasimpasy. Polak dołączy do zespołu z tureckiej Super Lig na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu.

Kasimpasa w poprzednim sezonie zajęła 5. miejsce w lidze, lecz aktualna kampania nie układa się po ich myśli. Drużyna ze Stambułu nie potrafi ustabilizować formy, przez co zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Obrońca w nowym klubie będzie mógł zadebiutować w najbliższy weekend, ponieważ w niedzielę (2 lutego) Kasimpasa zmierzy się z Adaną Demirspor.

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝



Kamil Piątkowski Kasımpaşamızda



Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piątkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



Yeni… pic.twitter.com/XdZLg0xSWw — Kasımpaşa (@kasimpasa) January 31, 2025

Piątkowski w tym sezonie zanotował 27 spotkań w barwach RB Salzburg, notując w nich jedną asystę. Umowę z austriackim klubem ma podpisaną do czerwca 2026 roku.