Ile zarabia Robert Lewandowski? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

Robert Lewandowski w Barcelonie to nadal prawdziwa gwiazda. Dzięki swoim golom może liczyć na spore zarobki, które pomimo wieku nadal są na doskonałym poziomie.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ile zarabia Robert Lewandowski w FC Barcelonie?

Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości jest obecnie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelony. Polak przychodząc do klubu był bowiem jedną z największych gwiazd europejskiego oraz światowego futbolu i mógł liczyć na świetne zarobki. Według informacji Forbes, Robert Lewandowski inkasuje około 33 milionów euro rocznie za grę w Barcelonie.

To jednak tylko jego pensja, a gdy doliczyć także kilka umów sponsorskich i wykorzystanie wizerunku Polaka do celów reklamowych, to jego zarobi z pewnością wzrastają i to sporo. Podobnie sprawa ma się także z biznesami, które prowadzi lub w które jest zaangażowany gwiazdor Barcelony.

Ile zarabia Robert Lewandowski na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Jeśli więc Robert Lewandowski zarabia około 33 miliony euro w FC Barcelonie rocznie, to miesięcznie daje mu to 2,75 miliona euro. Z kolei w przeliczeniu na tydzień 634 tysiące euro, a dziennie nieco ponad 90 tysięcy euro. Tym samym oznacza to, że każdej godziny na jego konto wpływa 3750 euro, a w minutę dostaje 62,5 euro.

Robert Lewandowski – zarobki w Barcelonie

33 mln euro rocznie

2,75 mln euro miesięcznie

634 tys. euro tygodniowo

90 tys. euro dziennie

3750 euro na godzinę

62,5 euro na minutę

1,04 euro na sekundę

Ile zarabia Lewandowski za mecz?

Trzeba przyjąć, że taki zespół jak Barcelona w sezonie rozgrywa około 50 spotkań. Wówczas z samej podstawowej pensji, bez premii oraz bonusów, Robert Lewandowski dostaje około 660 tysięcy euro.

Zarobki Lewandowskiego względem innych piłkarzy

Ze względu m.in. na wiek i fakt, że Robert Lewandowski jest już raczej bliżej końca swojej kariery, jego zarobki względem innych piłkarzy nie są aż tak duże. Nawet w samej Barcelonie więcej od niego inkasuje Lamine Yamal, który ma zarabiać około 40 milionów euro. Niemniej Polak i tak jest czołowym graczem pod tym względem w zespole oraz całej La Liga.

Kontrakt Lewandowskiego, kiedy wygasa?

Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Oznacza to, że piłkarz Dumy Katalonii aktualnie walczy o przedłużenie swojej współpracy z klubem o kolejny sezon. Najnowsze informacje mówią jednak raczej o tym, że po sezonie kapitan reprezentacji Polski odejdzie z klubu i przeniesie się do innej ekipy.