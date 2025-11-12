Ile zarabia Robert Lewandowski? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

12:13, 12. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Robert Lewandowski w Barcelonie to nadal prawdziwa gwiazda. Dzięki swoim golom może liczyć na spore zarobki, które pomimo wieku nadal są na doskonałym poziomie.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ile zarabia Robert Lewandowski w FC Barcelonie?

Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości jest obecnie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelony. Polak przychodząc do klubu był bowiem jedną z największych gwiazd europejskiego oraz światowego futbolu i mógł liczyć na świetne zarobki. Według informacji Forbes, Robert Lewandowski inkasuje około 33 milionów euro rocznie za grę w Barcelonie.

To jednak tylko jego pensja, a gdy doliczyć także kilka umów sponsorskich i wykorzystanie wizerunku Polaka do celów reklamowych, to jego zarobi z pewnością wzrastają i to sporo. Podobnie sprawa ma się także z biznesami, które prowadzi lub w które jest zaangażowany gwiazdor Barcelony.

Ile zarabia Robert Lewandowski na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Jeśli więc Robert Lewandowski zarabia około 33 miliony euro w FC Barcelonie rocznie, to miesięcznie daje mu to 2,75 miliona euro. Z kolei w przeliczeniu na tydzień 634 tysiące euro, a dziennie nieco ponad 90 tysięcy euro. Tym samym oznacza to, że każdej godziny na jego konto wpływa 3750 euro, a w minutę dostaje 62,5 euro.

Robert Lewandowski – zarobki w Barcelonie

  • 33 mln euro rocznie
  • 2,75 mln euro miesięcznie
  • 634 tys. euro tygodniowo
  • 90 tys. euro dziennie
  • 3750 euro na godzinę
  • 62,5 euro na minutę
  • 1,04 euro na sekundę

Ile zarabia Lewandowski za mecz?

Trzeba przyjąć, że taki zespół jak Barcelona w sezonie rozgrywa około 50 spotkań. Wówczas z samej podstawowej pensji, bez premii oraz bonusów, Robert Lewandowski dostaje około 660 tysięcy euro.

Zarobki Lewandowskiego względem innych piłkarzy

Ze względu m.in. na wiek i fakt, że Robert Lewandowski jest już raczej bliżej końca swojej kariery, jego zarobki względem innych piłkarzy nie są aż tak duże. Nawet w samej Barcelonie więcej od niego inkasuje Lamine Yamal, który ma zarabiać około 40 milionów euro. Niemniej Polak i tak jest czołowym graczem pod tym względem w zespole oraz całej La Liga.

Kontrakt Lewandowskiego, kiedy wygasa?

Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Oznacza to, że piłkarz Dumy Katalonii aktualnie walczy o przedłużenie swojej współpracy z klubem o kolejny sezon. Najnowsze informacje mówią jednak raczej o tym, że po sezonie kapitan reprezentacji Polski odejdzie z klubu i przeniesie się do innej ekipy.