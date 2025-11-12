Ile zarabia Robert Lewandowski? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

Ile zarabia Robert Lewandowski w FC Barcelonie?
Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości jest obecnie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelony. Polak przychodząc do klubu był bowiem jedną z największych gwiazd europejskiego oraz światowego futbolu i mógł liczyć na świetne zarobki. Według informacji Forbes, Robert Lewandowski inkasuje około 33 milionów euro rocznie za grę w Barcelonie.
To jednak tylko jego pensja, a gdy doliczyć także kilka umów sponsorskich i wykorzystanie wizerunku Polaka do celów reklamowych, to jego zarobi z pewnością wzrastają i to sporo. Podobnie sprawa ma się także z biznesami, które prowadzi lub w które jest zaangażowany gwiazdor Barcelony.
Ile zarabia Robert Lewandowski na minutę, godzinę, dzień i tydzień?
Jeśli więc Robert Lewandowski zarabia około 33 miliony euro w FC Barcelonie rocznie, to miesięcznie daje mu to 2,75 miliona euro. Z kolei w przeliczeniu na tydzień 634 tysiące euro, a dziennie nieco ponad 90 tysięcy euro. Tym samym oznacza to, że każdej godziny na jego konto wpływa 3750 euro, a w minutę dostaje 62,5 euro.
Robert Lewandowski – zarobki w Barcelonie
- 33 mln euro rocznie
- 2,75 mln euro miesięcznie
- 634 tys. euro tygodniowo
- 90 tys. euro dziennie
- 3750 euro na godzinę
- 62,5 euro na minutę
- 1,04 euro na sekundę
Ile zarabia Lewandowski za mecz?
Trzeba przyjąć, że taki zespół jak Barcelona w sezonie rozgrywa około 50 spotkań. Wówczas z samej podstawowej pensji, bez premii oraz bonusów, Robert Lewandowski dostaje około 660 tysięcy euro.
Zarobki Lewandowskiego względem innych piłkarzy
Ze względu m.in. na wiek i fakt, że Robert Lewandowski jest już raczej bliżej końca swojej kariery, jego zarobki względem innych piłkarzy nie są aż tak duże. Nawet w samej Barcelonie więcej od niego inkasuje Lamine Yamal, który ma zarabiać około 40 milionów euro. Niemniej Polak i tak jest czołowym graczem pod tym względem w zespole oraz całej La Liga.
Kontrakt Lewandowskiego, kiedy wygasa?
Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Oznacza to, że piłkarz Dumy Katalonii aktualnie walczy o przedłużenie swojej współpracy z klubem o kolejny sezon. Najnowsze informacje mówią jednak raczej o tym, że po sezonie kapitan reprezentacji Polski odejdzie z klubu i przeniesie się do innej ekipy.