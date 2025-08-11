Hiszpanie alarmują ws. Nico Williamsa. Jest fatalnie

Nico Williams zaliczył kiepski okres przygotowawczy w Athleticu. Jak donosi "Sport" skrzydłowy nie strzelił gola, nie asystował i nie wygrał żadnego pojedynku 1 na 1 w ostatnich trzech meczach towarzyskich.

Sportimage Ltd / ALamy Na zdjęciu: Nico Williams

Spadek formy Nico Williamsa przed startem sezonu

Nico Williams ma być jedną z kluczowych postaci Athleticu w nadchodzącym sezonie, w którym klub wraca do Ligi Mistrzów po 11 latach. Po odrzuceniu oferty Barcelony i podpisaniu nowego kontraktu do 2035 roku spodziewano się, że skrzydłowy rozpocznie rozgrywki w wysokiej formie. Tymczasem jego występy w sparingach budzą obawy, a Hiszpanie już biją na alarm.

W ostatnich trzech spotkaniach Nico spędził na boisku 206 minut. Nie zdobył bramki, nie zanotował asysty i nie wygrał żadnego z pięciu pojedynków dryblingowych. To duży kontrast w porównaniu z poprzednim sezonem, w którym był siódmym najlepszym dryblerem LaLiga z 68 udanymi akcjami.

Cała drużyna również ma za sobą rozczarowujący presezon. Athletic przegrał sześć z siedmiu meczów, odnosząc jedyne zwycięstwo z Ponferradiną z Primera RFEF. Porażki z Alaves, PSV, Liverpoolem (dwukrotnie) i Arsenalem podkreśliły brak skuteczności i kreatywności w ofensywie.

Ostatnie miesiące były dla Nico burzliwe także poza boiskiem. Latem ponownie łączono go z Barceloną, a negocjacje wywołały krytykę kibiców obu klubów. Ostatecznie zawodnik zdecydował się pozostać w Bilbao, podnosząc klauzulę odejścia do niemal 100 mln euro. – Jestem tam, gdzie chcę być. To mój dom – powiedział po podpisaniu umowy.

Sezon dla Athleticu rozpocznie się w niedzielę meczem z Sevillą. By myśleć o dobrym starcie w lidze i rywalizacji w Europie, drużyna Ernesta Valverde będzie potrzebować powrotu Nico do formy sprzed roku.

