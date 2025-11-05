Hansi Flick podjął decyzję. Taka przyszłość czeka trenera w Barcelonie

Hansi Flick nie ma żadnego zamiaru opuszczać Barcelony i chce wypełnić swój kontrakt - donosi Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport". Wcześniej pojawiały się doniesienia, że szkoleniowiec miał być zmęczony pracą w katalońskim gigancie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Koniec spekulacji. Hansi Flick zostaje w Barcelonie

Hansi Flick objął stanowisko trenera Barcelony na początku lipca 2024 roku i już w swoim pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Dla niemieckiego szkoleniowca był to powrót do pracy klubowej, po okresie w latach 2021–2023, kiedy prowadził reprezentację Niemiec.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga, wbrew wcześniejszym medialnym spekulacjom, Flick nie zamierza rozstawać się z Barceloną. 60-letni trener jest w pełni zadowolony z dotychczasowej pracy i chce kontynuować rozpoczęty projekt na Camp Nou.

Flick, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, skupia się obecnie na realizacji długofalowego planu odbudowy drużyny i powrocie Blaugrany na szczyt europejskiego futbolu. Portal „ABC” podał sensacyjne informacje, jakoby Flick miał być zmęczony intensywną pracą w Barcelonie i rozważał odejście po zakończeniu sezonu. Niemiecki trener miał być niezadowolony z podejścia niektórych zawodników.

Aktualnie Duma Katalonii zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc pięć punktów do prowadzącego Realu Madryt. W ostatnim El Clasico podopieczni Flicka przegrali na Santiago Bernabeu (1:2). Łącznie Hansi Flick poprowadził Blaugranę w 74 spotkaniach. Przed listopadową przerwą reprezentacyjną Barcelona zmierzy się z Club Brugge w Lidze Mistrzów i Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga.