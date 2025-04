Hansi Flick podbija Camp Nou! Co szykuje Laporta?

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta potwierdził rozmowy na temat nowego kontraktu Flicka

Hansi Flick ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Niemniej w związku z tym, że już w pierwszym sezonie Katalończycy pod wodzą Niemca zaczęli sięgać po trofea, to pojawił się temat nowej umowy dla trenera. Prezydent klubu zabrał głos w sprawie.

– Flick wie, że chcemy przedłużyć ten etap tak długo, jak to możliwe, i że dobrze pasuje do zespołu dzięki swoim cechom zawodowym i osobistym, dzięki swojemu zrozumieniu klubu. W każdym razie jest trenerem, który woli iść do przodu rok po roku i mieć roczny zapas czasu – mówił Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

– Hansi jest z nami w tym i będzie w kolejnym sezonie. Zarząd klubu już pracuje nad tym, co trzeba zrobić w najbliższej przyszłości – dodał szef Blaugrany.

Flick objął stery nad Barcą po zakończeniu współpracy z Niemiecką Federacją Piłkarską jako selekcjonera. Jak na razie niemiecki trener prowadził Katalończyków w 53 spotkaniach i już kilka razy ekipa z Camp Nou pokazała się ze świetnej strony.

W tym sezonie Flick ma wziąć szanse na dwa trofea. 60-latek może wygrać mistrzostwo La Liga, a także triumfować w Lidze Mistrzow. W lidze hiszpańskiej Barcelonie zostały do rozegrania jeszcze pięć meczów, w tym także El Clasico zaplanowane na 11 maja. Z kolei w elitarnych rozgrywkach Barcę czeka dwumecz z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów.

