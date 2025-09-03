Hansi Flick alarmuje. Trener Barcelony zaniepokojony startem sezonu

Flick widzi problem w drużynie Barcelony
FC Barcelona zainaugurowała sezon 2025/26 od zwycięstwa na wyjeździe nad RCD Mallorca (3:0), a w kolejnym meczu zdobyła komplet punktów w starciu z Levante (3:2). Mistrzowie Hiszpanii w spotkaniu z drużyną z Walencji przegrywali do przerwy 0:2, ale bramki Pedriego, Ferrana Torresa oraz samobójcze trafienie w doliczonym czasie gry odwróciły losy spotkania.
Przed przerwą na kadrę Katalończycy zremisowali z Rayo Vallecano (1:1). Robert Lewandowski z powodu kontuzji mięśni uda spędził na boisku łącznie 28 minut w bieżącej kampanii. Według relacji dziennikarki Heleny Condis z „COPE”, trener Hansi Flick dostrzega w kilku pierwszych meczach sezonu pewien niepokojący trend.
Zawodnicy Dumy Katalonii zbyt często kierowali się własnymi inicjatywami, zamiast działać jako zespół. W poprzednim sezonie kluczem do sukcesu była współpraca wszystkich linii oraz konsekwentne realizowanie wspólnej koncepcji gry, co przyniosło imponujące rezultaty.
Obecnie Barcelona zajmuje czwarte miejsce w La Liga, ustępując m.in. Realowi Madryt, który w trzech meczach zdobył komplet punktów. Po przerwie reprezentacyjnej Katalończycy zmierzą się na Camp Nou z Valencią w ramach 4. kolejki La Liga. W Lidze Mistrzów pierwszym rywalem Dumy Katalonii będzie Newcastle United, które czeka na zwycięstwo od 11 maja.