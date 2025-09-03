Hansi Flick alarmuje. Trener Barcelony zaniepokojony startem sezonu

Hansi Flick jest zaniepokojony początkiem sezonu Barcelony. Szkoleniowiec dostrzega w grze swojej drużyny pewne niepokojące sygnały - poinformowała Helena Condis z hiszpańskiego radia "COPE".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick widzi problem w drużynie Barcelony

FC Barcelona zainaugurowała sezon 2025/26 od zwycięstwa na wyjeździe nad RCD Mallorca (3:0), a w kolejnym meczu zdobyła komplet punktów w starciu z Levante (3:2). Mistrzowie Hiszpanii w spotkaniu z drużyną z Walencji przegrywali do przerwy 0:2, ale bramki Pedriego, Ferrana Torresa oraz samobójcze trafienie w doliczonym czasie gry odwróciły losy spotkania.

Przed przerwą na kadrę Katalończycy zremisowali z Rayo Vallecano (1:1). Robert Lewandowski z powodu kontuzji mięśni uda spędził na boisku łącznie 28 minut w bieżącej kampanii. Według relacji dziennikarki Heleny Condis z „COPE”, trener Hansi Flick dostrzega w kilku pierwszych meczach sezonu pewien niepokojący trend.

Zawodnicy Dumy Katalonii zbyt często kierowali się własnymi inicjatywami, zamiast działać jako zespół. W poprzednim sezonie kluczem do sukcesu była współpraca wszystkich linii oraz konsekwentne realizowanie wspólnej koncepcji gry, co przyniosło imponujące rezultaty.

Flick is concerned about the start of the season because he sees that at certain moments, each player tended to play more individually than as a team, which was the guarantee of success in the previous season.



Obecnie Barcelona zajmuje czwarte miejsce w La Liga, ustępując m.in. Realowi Madryt, który w trzech meczach zdobył komplet punktów. Po przerwie reprezentacyjnej Katalończycy zmierzą się na Camp Nou z Valencią w ramach 4. kolejki La Liga. W Lidze Mistrzów pierwszym rywalem Dumy Katalonii będzie Newcastle United, które czeka na zwycięstwo od 11 maja.