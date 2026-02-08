Gwiazdor Realu wreszcie się doczeka! Nie grał od dawna

Real Madryt w niedzielę mierzy się na wyjeździe z Valencią. "AS" przewiduje, że do pierwszego składu po długiej przerwie wróci Trent Alexander-Arnold.

fot. Mickael DUCINT Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold i Kylian Mbappe

Alexander-Arnold gotowy do gry. Nareszcie

Trent Alexander-Arnold po latach spędzonych w Liverpoolu postanowił latem zmienić otoczenie. Wybrał przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, gdzie trafił w ramach transferu bezgotówkowego. Wielu kibiców The Reds uznało to za zdradę, choć on sam chciał przede wszystkim spełnić piłkarskie marzenie o grze dla Realu Madryt. Zupełnie inaczej wyobrażał sobie jednak swój debiutancki sezon.

Anglik zaczął kampanię w wyjściowym składzie, ale szybko na przeszkodzie stanęły mu problemy zdrowotne. Później rywalizował o miejsce na prawej stronie z Danim Carvajalem, a ostatni mecz zaliczył na początku grudnia. Od tego czasu leczył kontuzję mięśnia – opuścił aż 14 spotkań Królewskich, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Jego transfer póki co jest oceniany bardzo negatywnie. W Realu wierzą jednak, że ten zacznie grać na odpowiednim poziomie, kiedy opuszczą go różnego rodzaju urazy. „AS” przewiduje, że Alexander-Arnold wróci do gry już w niedzielę, kiedy to hiszpański gigant zagra na wyjeździe z Valencią.

Będzie to dla Alexandra-Arnolda pierwszy mecz od 3 grudnia, kiedy to zagrał przeciwko Athletic Club. Alvaro Arbeloa ma na niego postawić od pierwszej minuty.

🚨 JUST IN: Trent Alexander-Arnold is expected to START vs Valencia. @diarioas pic.twitter.com/fHLG4q92wA — Madrid Zone (@theMadridZone) February 7, 2026

Do tej pory angielski obrońca wystąpił w barwach Realu 11 razy. Zgromadził w sumie 500 minut gry.