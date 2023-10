IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ilkay Guendogan udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl

Niemiec chwalił Roberta Lewandowskiego

Początek El Clasico już o godzinie 16:15

“Robert mógłby trochę pomagać w obronie, ale…”

W sobotę odbędzie się najważniejszy mecz ligowy na świecie. FC Barcelona podejmie na Stadionie Olimpijskim Real Madryt. Jedną z największych niewiadomych jest obecność Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski tuż przed spotkaniem wrócił do treningów wraz z kilkoma innymi, dotychczas kontuzjowanymi, graczami. Wedle licznych doniesień tylko napastnik z grona rekonwalescentów ma znaleźć się w wyjściowym składzie. O swoim koledze z drużyny ciepłe słowa wypowiedział Ilkay Guendogan.

– Po pierwsze to ktoś, kto zawsze chce mieć piłkę. Wiele osób tego nie dostrzega, ale Robert bez piłki, kiedy go nie widać, też robi sporo ruchu. Dla kogoś, kto gra w środku pola, kto myśli jak i do kogo podać piłkę, jego zachowanie jest znakomite. Może powinien pomagać trochę bardziej w walce defensywnej, zwłaszcza gdy ja gram na “dziesiątce”. Z resztą czasami mu to mówię. Natomiast jest mistrzem w szukaniu i znajdowaniu najlepszej pozycji do strzelenia gola. Kiedy masz światowej klasy napastnika, chcesz, żeby on strzelał gole, chcesz, żeby miał sytuacje… najwięcej, jak to tylko możliwe – powiedział Niemiec w rozmowie z Mateuszem Święckickim z portalu Meczyki.pl

El Clasico rozpocznie się już w sobotę o godzinie 16:15.