W sobotę dojdzie do pierwszego w tym sezonie El Clasico

FC Barcelona ma sporo niewiadomych pod względem personalnym

Przedstawiamy przewidywane składy na starcie Blaugrany i Realu Madryt

Przewidywane składy na sobotnie El Clasico

Przed sobotnim hitem to FC Barcelona ma więcej niewiadomych, jeśli chodzi o personalia. Do treningów tuż przed Klasykiem wróciło aż pięciu graczy. Trudno jednak przewidywać, by wielu z nich było po urazach gotowych na tak wymagający mecz, zwłaszcza w kontekście pierwszego składu.

Między słupkami na pewno stanie Marc-Andre ter Stegen. W obronie Xavi szykuje niespodziankę. Po prawej stronie zagra najprawdopodobniej Ronald Araujo, mający neutralizować Viniciusa. Wobec tego w środku ujrzymy Andreasa Christensena z Inigo Martinezem, a po lewej Alejandro Balde. Drugą linię stworzą Oriol Romeu, Gavi i Ilkay Guendogan. W ofensywie, zaś ma zagrać po raz pierwszy Joao Cancelo. Wesprze go rodak, Joao Felix i – według licznych doniesień – rekonwalescent Robert Lewandowski.

Jeśli chodzi o Real Madryt, wątpliwości jest mniej. W bramce zobaczymy Kepę. Dostępu do jego bramki bronić będą Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Ruediger i Dani Carvajal. Drugą linię stworzą Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga i Fede Valverde. Vinicius, Rodrygo i Jude Bellingham będą zaś odpowiedzialni za zdobywanie bramek.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Real Madryt:

FC Barcelona: ter Stegen – Araujo, Christensen, Martinez, Balde – Romeu, Gavi, Guendogan – Cancelo, Lewandowski, Felix

Real Madryt: Kepa – Carvajal, Ruediger, Alaba, Mendy – Camavinga, Tchouameni, Valverde – Bellingham, Vinicius, Rodrygo

Początek starcia już o godzinie 16:15.

