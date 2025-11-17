Guardiola odpowiedział wprost. Zdecydował ws. powrotu do Barcelony

Pep Guardiola jest uważany za jednego z najlepszych trenerów w historii FC Barcelony. W rozmowie z serwisem RAC1 odniósł się do ewentualnego powrotu do klubu. Odpowiedź szkoleniowca była jednoznaczna.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola wykluczył możliwość powrotu do Barcelony

Pep Guardiola od dziewięciu lat pracuje jako trener Manchesteru City. Z angielskiego klubu stworzył prawdziwego giganta, który zdominował Premier League. Co więcej, po latach prób i błędów udało mu się również sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów. Zanim jednak przeprowadził się do Anglii, prowadził przez chwilę Bayern Monachium, a wcześniej był związany z FC Barceloną.

To właśnie w Barcelonie świat usłyszał o geniuszu trenerskim Pepa Guardioli. Urodzony w Santpedor szkoleniowiec najpierw w sezonie 2007-2008 odpowiadał za wyniki rezerw, a następnie w latach 2008-2012 był trenerem pierwszego zespołu.

Za jego kadencji FC Barcelona m.in. trzykrotnie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzów. Na ławce Dumy Katalonii zasiadał w 247 meczach, a jego bilans to 179 zwycięstw, 47 remisów i tylko 21 porażek.

Nie raz w mediach pojawiają się informacje, że Guardiola po rozstaniu z Man City zdecyduje się na powrót do Barcelony. W ostatnim wywiadzie został zapytany o to sam zainteresowany. 54-latek wykluczył możliwość powrotu nie tylko w roli trenera, ale również prezydenta.

– Nie odrzucam Barcelony, dała mi wszystko jako zawodnikowi i trenerowi. Uważam, że w życiu są etapy i teraz są młodzi trenerzy, którzy mają taki sam entuzjazm, jaki ja miałem kiedyś. Noszenie krawata w loży prezydenta? Daj spokój, proszę cię! – powiedział Pep Guardiola.