Gonzalo przebił Viniciusa! Zapisał się w historii Realu Madryt

Gonzalo Garcia został drugim najmłodszym piłkarzem Realu Madryt w XXI w., który zdobył hat-tricka w rozgrywkach La Liga. Zrobił to, będąc o 18 dni młodszym od Viniciusa Juniora. Najmłodszym w historii zawodnikiem Królewskich z hat-trickiem w lidze jest Gonzalo Higuain.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia drugim najmłodszym piłkarzem Realu z hat-trickiem w La Liga

Real Madryt w poprzednim tygodniu odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu, a trzecie w La Liga. Królewscy bez Kyliana Mbappe w składzie pokonali Betis aż (5:1). Pierwsze skrzypce pod nieobecność Francuza grał Gonzalo Garcia, który popisał się hat-trickiem. Co ciekawe dla 21-letniego napastnika były to pierwsze bramki na ligowych boiskach. Wcześniej zdobywał gole w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Okazuje się, że Gonzalo zapisał się na kartach historii Realu Madryt. Jak donosi profil MadridMuse, został drugim najmłodszym piłkarzem Królewskich w XXI w., który zdobył hat-tricka w La Liga. Dokonał tego, będąc o 18 dni młodszym od Viniciusa Juniora. Młodszy od niego był tylko Gonzalo Higuain, który trzy gole w jednym meczu ligowym zdobył, mając 20 lat i 334 dni.

Najmłodsi piłkarze Realu Madryt, którzy zdobyli hat-tricka w La Liga w XXI w.:

Gonzalo Higuain – 20 lat i 334 dni Gonzalo Garcia – 21 lat i 286 dni Vinicius Junior – 21 lat i 304 dni

Gonzalo Garcia zadebiutował w Realu Madryt w sezonie 2023/2024 za kadencji Carlo Ancelottiego. U włoskiego szkoleniowca grał mało, ponieważ wystąpił tylko w 6 meczach w ciągu dwóch lat. Z kolei Xabi Alonso stawia na niego częściej. Za kadencji hiszpańskiego szkoleniowca uzbierał już 24 spotkania, w których łącznie zdobył 7 bramek.