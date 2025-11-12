Garcia wrócił do treningów. Nagranie ujawniło, jak zareagował Szczęsny

Joan Garcia wrócił do treningów po kontuzji. FC Barcelona wstawiła w mediach społecznościowych krótkie nagranie z zajęć. Słychać na nim, jak Wojciech Szczęsny zareagował na powrót młodszego kolegi.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zareagował na powrót Garcii. Ten film mówi wszystko

FC Barcelona kontynuuje treningi w nieco okrojonym składzie ze względu na trwającą przerwę reprezentacyjną. W klubie pozostali między innymi dwaj bramkarze, czyli Wojciech Szczęsny i Joan Garcia. Ten drugi wraca po kontuzji, która wykluczyła go z gry na ponad miesiąc. Hiszpan we wtorek wziął udział w treningu z resztą zespołu, a klubowe media wrzuciły krótki film z zajęć w media społecznościowe.

Na nagraniu można usłyszeć reakcję Szczęsnego na powrót młodszego kolegi. Były reprezentant Polski zaczął śpiewać tekst znanej na całym świecie piosenki Eminema: „Guess, who’s back. Back again”, co znaczy „Zgadnij, kto wrócił. Wrócił znowu”.

Nie jest tajemnicą, że relacje na linii Szczęsny – Garcia są bardzo dobre, choć obaj walczą o miano pierwszego bramkarza. 35-latek niejednokrotnie powtarzał, że jego rolą w tym sezonie jest wspierać hiszpańskiego bramkarza i pomóc mu w rozwoju.

Niewykluczone, że powrót Garcii będzie oznaczał, że Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych. Pod nieobecność 24-latka wychowanek Agrykoli Warszawa wystąpił w 9 meczach Barcelony, tracąc 17 goli i ani razu nie zachował czystego konta.