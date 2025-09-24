De Jong zdecydował w sprawie przyszłości. Nastąpił przełom

Frenkie de Jong zgodził się na obniżkę wynagrodzenia i tym samym przedłuży kontrakt z Barceloną do 2029 roku - podaje kataloński dziennik Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

FC Barcelona dogadała się z Frenkiem de Jongiem

FC Barcelona od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z Frenkiem de Jongiem na temat przedłużenia kontraktu. Obecna umowa holenderskiego gwiazdora obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a więc wygasa tuż po zakończeniu aktualnej kampanii. Władze klubu z Camp Nou nie chcą dopuścić do sytuacji, w której jeden z kluczowych zawodników środka pola wszedłby w decydującą fazę kontraktu. Wygląda na to, że w trwających negocjacjach wreszcie nastąpił przełom i obie strony właśnie osiągnęły porozumienie.

Jak ustalił hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”, 28-letni pomocnik niemal na pewno podpisze nową umowę z Dumą Katalonii. 60-krotny reprezentant Holandii, który na mocy obecnego kontraktu inkasuje jedną z najwyższych pensji w całym zespole, zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, aby dostosować się do trudnej sytuacji finansowej klubu. Jego odświeżona umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. Dzięki temu FC Barcelona zabezpieczy swoją przyszłość sportową, zatrzymując czołowego piłkarza na kolejne sezony.

Frenkie de Jong trafił do Barcelony latem 2019 roku z Ajaksu Amsterdam za kwotę 86 milionów euro. Od tamtej pory stał się jednym z liderów drugiej linii oraz filarem zespołu Blaugrany. W barwach drużyny Dumy Katalonii rozegrał łącznie 263 spotkania, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 23 asysty. Jego atutami są znakomite panowanie nad piłką, umiejętność wyprowadzania oraz ogromna inteligencja boiskowa. De Jong ma na koncie po dwa triumfy w La Lidze, Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Nowy kontrakt środkowego pomocnika sprawi, że jeszcze przez długi czas pozostanie twarzą Barcelony.