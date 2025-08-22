Alonso podejmie zaskakującą decyzję? To byłby odważny krok

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Oviedo – Real Madryt. Mastantuono zagra w pierwszym składzie?

Franco Mastantuono dosłownie kilka dni temu został zaprezentowany jako nowy zawodnik Realu Madryt, a już zdążył zadebiutować w białej koszulce. 18-letni Argentyńczyk pojawił się na murawie w 68. minucie wygranego 1:0 spotkania z Osasuną Pampeluna. Choć spędził na boisku zaledwie 22 minuty, to pokazał próbkę swoich umiejętności i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Kibice zgromadzeni na Santiago Bernabeu docenili największe atuty skrzydłowego, czyli odwagę w grze oraz swobodę w prowadzeniu piłki.

Według dziennika „AS” Franco Mastantuono zaimponował również Xabiemu Alonso. Trener ekipy Królewskich jest pod wrażeniem nie tylko występu piłkarza w debiucie, ale także jego postawy na treningach. Zdaniem gazety szkoleniowiec nie wyklucza, że już w niedzielę, 24 sierpnia, zdecyduje się na odważny krok i wystawi 18-latka w wyjściowym składzie na mecz z Realem Oviedo w ramach 2. kolejki La Ligi. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:30, a obecność młodzieńca od pierwszej minuty jest możliwym scenariuszem.

Dla Franco Mastantuono byłaby to swoista nagroda za świetną formę od początku swojego pobytu w Madrycie. Utalentowany prawy skrzydłowy lub ofensywny pomocnik trafił do Realu Madryt w trwającym letnim oknie transferowym. Wychowanek River Plate kosztował aż 45 milionów euro. O podpis jednokrotnego reprezentanta Argentyny walczyło kilka europejskich potęg – m.in. FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain – jednak ostatecznie to stołeczny klub okazał się zwycięzcą wyścigu. Wszystko wskazuje na to, że perspektywiczny 18-latek będzie odgrywał ważną rolę w drużynie prowadzonej przez Xabiego Alonso.