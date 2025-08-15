Flick zły na transfer Barcelony. „Bardzo mnie zaskoczył”

Hansi Flick był obecny na konferencji prasowej przed meczem RCD Mallorca - FC Barcelona. Niemiecki trener wypowiedział się na temat jednego z już byłych podopiecznych.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie ukrywa rozczarowania odejściem obrońcy

FC Barcelona kilka dni temu niespodziewanie ogłosiła rozstanie z jednym z kluczowych zawodników. Inigo Martinez otrzymał lukratywną ofertę z Al-Nassr i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. „Transfer” doświadczonego defensora zszokował fanów Dumy Katalonii. Do tej sytuacji odniósł się także Hansi Flick:

– Inigo naprawdę mnie zaskoczył, kiedy mi o tym powiedział. Nie jestem zadowolony z jego odejścia. To świetny zawodnik o niesamowitej osobowości. Nigdy o nic nie prosi – wnosi do drużyny entuzjazm, siłę i determinację – przyznał szkoleniowiec Blaugrany.

– Był bardzo ważny dla pozostałych zawodników. Przestrzegał naszej filozofii i był jednym z liderów zespołu. Bardzo doceniam to, że go trenowałem. Rozumiem jego decyzję i zawsze życzę mu wszystkiego najlepszego w przyszłości – dodał Flick.

Inigo Martinez odszedł do Al-Nassr jako wolny zawodnik, co rozwścieczyło kibiców FCB. 34-latek rozwiązał swój kontrakt z mistrzami Hiszpanii – Barcelona nie zarobiła na jego sprzedaży, ale zyskała spore środki w ramach Financial Fair Play.