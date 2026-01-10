Flick z laurką dla Mbappe. „Jest najlepszym napastnikiem”

Kylian Mbappe ma problemy zdrowotne, ale może wystąpić w finale Superpucharu Hiszpanii. Hansi Flick wypowiedział się z uznaniem o gwieździe Realu Madryt.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Hansi Flick

Mbappe może zagrać z Barceloną. Flick komentuje

Barcelona w niedzielę zmierzy się w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Obie drużyny pokonały swoich rywali w poprzedniej fazie i ku uciesze kibiców trafiają na siebie. Niedzielne El Clasico będzie okazją dla Blaugrany, aby zrewanżować się po październikowej porażce w lidze.

Niepewny występu w tym meczu jest Kylian Mbappe, który doleciał do drużyny i przebywa w Arabii Saudyjskiej. Pierwotnie miał opuścić finał z powodu problemów zdrowotnych, ale w klubie rozważają podjęcie ryzyka i wystawienie gwiazdora do gry.

W temacie potencjalnej gry Mbappe wypowiedział się Hansi Flick. Nie ma wątpliwości, że to obecnie najlepszy napastnik na świecie i wielkie wzmocnienie dla Realu Madryt. Jednocześnie zapewnia, że nie zmienia to nic dla Barcelony, jeśli chodzi o przygotowania do meczu. Niezależnie od decyzji w sprawie Francuza, będzie celować w wygraną.

– Na ten moment Mbappe jest najlepszym napastnikiem. Strzelił wiele, wiele goli, to piłkarz światowej klasy. To mogę powiedzieć. (…) Wiem, że jest fantastycznym piłkarzem, jest znakomity, gdy ma przestrzeń za linią obrońców. Dla nas chodzi też o rywalizowanie z czołową drużyną świata. Dostosujemy się, jak to zawsze robimy, ale nie chodzi specjalnie o samego Mbappe. Chodzi o Real, o to, jak chcemy grać i czego spodziewamy się po całej drużynie – powiedział trener Barcelony.