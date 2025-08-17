Flick wściekły na swoich graczy. Może wprowadzić zmiany

Hansi Flick nie był zadowolony z postawy swoich zawodników w meczu otwierającym sezon La Liga. Barcelona wygrała, jednak nie zachwyciła. Niemiecki trener ma konkretne obawy.

Flick niezadowolony z drugiej połowy meczu

Barcelona rozpoczęła walkę o obronę mistrzostwa Hiszpanii meczem na Estadi de Son Moix. Pierwszym rywalem Blaugrany była Mallorca, która jeszcze przed przerwą straciła dwóch zawodników i dwa gole. Ostatecznie Duma Katalonii pokonała Els Vermellencs 3:0, jednak Hansi Flick miał sporo zastrzeżeń do postawy swoich podopiecznych.

Po ostatnim gwizdku Niemiec miał być wściekły – jego drużyna w drugiej połowie miała wyraźne problemy z intensywnością gry i finalizacją akcji. – Tego właśnie brakowało mu w meczu z Mallorką, zwłaszcza intensywności i nastawienia. Flick dał jasno do zrozumienia swoim zawodnikom, że to nie jest właściwa droga: owszem, wygrali z przeciwnikiem, który miał dziewięciu graczy, ale nie mieliby tyle szczęścia, gdyby zmierzyli się z czołową drużyną Europy – pisze Lluís Miguelsanz z Diario Sport, który analizuje sobotnie spotkanie.

– Teraz Flick zauważył, że drużyna traci koncentrację w niektórych fazach meczu, kiedy sytuacja wydaje się zbyt łatwa. Na Majorce drużyna rozegrała drugą połowę na pół gwizdka, a Mallorca miała nawet kilka okazji do strzelenia gola, co było dość niezwykłe, biorąc pod uwagę przebieg meczu. Flick dostrzegł błędy taktyczne wynikające z braku intensywności i presji, utratę piłek w sytuacjach spornych i zbyt mało zdecydowane wykończenie akcji. Były okazje do zdobycia wielu bramek, ale Flick był zirytowany pewnymi zachowaniami, których nie zamierza tolerować. Jeśli uzna to za konieczne, wprowadzi zmiany – dodaje Miguelsanz.

Czy Hansi Flick wprowadzi zmiany już w kolejnym meczu? W drugiej kolejce La Liga Blaugrana zmierzy się z Levante, które rozpoczęło sezon od porażki 1:2 z Deportivo Alaves.