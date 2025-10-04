Flick wierzy w młodego pomocnika. Ma być przyszłością Barcelony

20:33, 4. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Hansi Flick od początku swojej pracy w Barcelonie pokazuje, że doskonale rozumie DNA klubu. Niemiecki trener stawia na młodych zawodników, a jego szczególna uwaga skupia się na Marcu Bernalu.

Marc Bernal pod opieką Flicka. Niemiec widzi w nim piłkarza na lata

Hansi Flick od momentu przyjścia do Barcelony dał się poznać jako szkoleniowiec, który nie tylko dba o wyniki, ale także o rozwój talentów. Niemiec szybko zyskał opinię trenera, który potrafi zaufać młodym piłkarzom i wprowadzać ich do pierwszego zespołu w odpowiednim momencie. Jednym z największych beneficjentów jego filozofii jest Marc Bernal.

Jak podaje dziennik „Sport”, Flick osobiście nadzoruje sytuację 18-letniego pomocnika. Niemiecki szkoleniowiec widzi w nim zawodnika, który może na długie lata wyznaczyć kierunek rozwoju Barcelony. Bernal był jednym z odkryć poprzedniego okresu przygotowawczego i rozpoczął sezon jako podstawowy gracz, zanim zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Rehabilitacja przebiega pomyślnie, lecz Flick nie zamierza przyspieszać jego powrotu. Chce wprowadzać go stopniowo, by uniknąć ryzyka nawrotu kontuzji. To właśnie trener miał zablokować jego wypożyczenie, mimo ofert z kilku klubów, w tym z Realu Betis. Flick uznał, że Bernal powinien pozostać w Barcelonie, by odbudować formę pod jego okiem.

Według „Sportu” Niemiec poszedł jeszcze dalej. Miał poprosić, by Bernal nie był powoływany do reprezentacji Hiszpanii U21, by skupił się w pełni na powrocie do rytmu meczowego w klubie. Decyzja ta jasno pokazuje, że Flick widzi w nim przyszłego lidera środka pola.

Bernal ma zaledwie 18 lat, ale w oczach trenera to zawodnik o wyjątkowym potencjale. Jeśli jego rozwój będzie przebiegał zgodnie z planem, wkrótce może stać się stałym elementem wyjściowej jedenastki.

