Flick w niego wierzy. Zimą zablokował jego odejście z Barcelony

Eric Garcia z kredytem zaufania od Hansiego Flicka

FC Barcelona po lekkim kryzysie pod koniec ubiegłego roku wróciła do wysokiej formy. Od momentu dwóch porażek z rzędu Leganes i Atletico Madryt podopieczni Hansiego Flicka notują serię jedenastu meczów bez porażki. W ubiegłym tygodniu odnieśli dwie przekonujące wygrane z Valencią (5:0) i Sevillą (4:1). Aktualnie zajmują 3. miejsce w La Liga ze stratą dwóch punktów do Realu Madryt.

Ważną postacią w zespole jest m.in. Eric Garcia, który dzięki grze na wielu pozycjach cieszy się zaufaniem trenera. 24-latek w tym sezonie grywał już jako środkowy obrońca, prawy obrońca oraz defensywny pomocnik. Łącznie uzbierał 22 spotkania, strzelając 3 bramki.

Zimą ze względu na plany transferowe Barcelona rozważała sprzedaż Erica Garcii. Ostatecznie jak wiemy, nie doszło do rozstania, lecz nowe fakty w tej sprawie ujawnił Ferran Martinez z dziennika Mundo Deportivo. Zdaniem dziennikarza odejście zawodnika zablokował Hansi Flick, który pokłada w reprezentancie Hiszpanii duże nadzieje. Szkoleniowiec chce sprawić, żeby Garcia poczuł się ważny, co spowoduje, że zostanie w klubie przez wiele lat.

Garcia to wychowanek Barcelony, lecz w latach 2017-2021 był także piłkarzem Manchesteru City. Po powrocie do klubu był wypożyczony do Girony, w której spędził sezon 2023/2024. Łącznie w koszulce Dumy Katalonii rozegrał 92 mecze. Ciekawostką jest, że Eric Garcia ma w swoim dorobku aż dwa medale olimpijskie. W 2021 roku wywalczył z La Furia Roja srebrny medal, zaś na ostatnim turnieju w 2024 roku sięgnął z reprezentacją Hiszpanii po złoto.