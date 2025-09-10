Flick szykuje sensacyjny debiut młodej gwiazdy w meczu z Valencią

Roony Bardghji czeka na pierwszy występ w barwach Barcelony. Według "Sport" szwedzki skrzydłowy znajdzie się w kadrze Dumy Katalonii na mecz z Valencią i ma realne szanse na debiut.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji czeka na debiut w Barcelonie

Roony Bardghji musiał uzbroić się w cierpliwość. Nie został zgłoszony do gry w pierwszych trzech kolejkach La Liga, ale w końcu otrzymał zielone światło i w niedzielę przeciwko Valencii może po raz pierwszy pojawić się na murawie w oficjalnym meczu Barcelony.

Podczas przerwy reprezentacyjnej skrzydłowy dał wyraźny sygnał, że jest gotowy do rywalizacji o skład. W barwach Szwecji U-21 zdobył efektownego gola w stylu „Panenki” w starciu z Armenią, a także zaliczył asystę. Zagrał też w meczu przeciwko Czarnogórze, dzięki czemu wraca do klubu w pełnym rytmie meczowym. – Nie przyszedłem do Barcelony, aby grać w rezerwach. Mam ponad sto występów w pierwszej drużynie i nigdy nie zaakceptowałbym gry w zespole B – podkreślił niedawno młody zawodnik, jasno określając swoje ambicje.

Problemy z rejestracją piłkarzy sprawiły, że Bardghji musiał czekać na swoją kolej. Priorytet otrzymali Joan Garcia, Marcus Rashford, Wojciech Szczęsny i Gerard Martin. Mimo tego Szwed wykazywał profesjonalizm, dając z siebie wszystko na każdym treningu od chwili, gdy 14 lipca wylądował w Barcelonie.

Adaptacja zawodnika przebiegła bardzo dobrze. Flick chwalił już jego zaangażowanie, a piłkarz szybko złapał kontakt z kolegami, m.in. z Casado, Rashfordem, Lewandowskim czy Szczęsnym.

Największym wyzwaniem pozostaje rywalizacja z Lamine Yamalem. Trener widzi jednak Bardghjiego także na lewym skrzydle. Przy intensywnym kalendarzu i zbliżającym się starciu w Lidze Mistrzów z Newcastle, Flick może dać mu pierwsze minuty w meczu przeciwko Valencii.

Zobacz również: Barcelona wściekła na Ancelottiego. Poszło o Raphinhę