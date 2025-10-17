Flick powiedział jasno. Barcelona ma talent większy niż Lamine Yamal

09:43, 17. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Nacional

Hansi Flick przekazał Joanowi Laporcie, że niejaki Ebrima Tunkara z akademii Barcelony to piłkarz, który może przebić nawet Lamine Yamala. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Lamine Yamal
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona słynie z tego, że w jej akademii znajdują się i szkolą największe piłkarskie diamenty. To właśnie ze słynnej La Masii wypłynęli przecież Lamine Yamal, Pedri czy Fermin Lopez, a to tylko piłkarze z obecnego składu FC Barcelony. Właściwie co roku słychać o sporych talentach, które mogą zasilić pierwszy zespół Dumy Katalonii, ale jednak raz na kilka lat mówi się o kimś w ten sposób, jak zrobił to Hansi Flick.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Hansi Flick jest zachwycony 15-letnim ofensywnym pomocnikiem z młodzieżowych zespołów Barcelony. Chodzi o Ebrima Tunkarę, który czaruje na tle innych kolegów. Flick już przekazał władzom klubu, a szczególnie Joanowi Laporcie, że Tunkara może być przynajmniej tak dobry, jak Lamine Yamal, a być może i nawet lepszy od Hiszpana.

To z pewnością wielkie wyróżnienie dla tak młodego gracza. Ebrima Tunkara to przecież piłkarz z rocznika 2010. Niemiej szkoleniowiec z Niemiec chce dać mu już szansę trenowania z pierwszym zespołem, bowiem tylko kwestią czasu jest to, kiedy wejdzie na odpowiedni poziom seniorskiej piłki.

