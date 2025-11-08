Flick podjął stanowczą decyzję! Chodzi o przyszłość Szczęsnego

Wojciech Szczęsny po meczu z Celtą Vigo ma usiąść na ławce rezerwowych. Flick chce bowiem, aby jak najszybciej w bramce zameldował się Joan Garcia, o czym informuje kataloński "Sport".

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny z ostatnim meczem na jakiś czas?!

FC Barcelona w tym sezonie z pewnością nie może być z siebie zadowolona tak mocno, jak miało to miejsce w poprzedniej kampanii. Wówczas już na tym etapie sezonu było wiadomo, że zespół będzie walczyć o najwyższe trofea i będzie miał na to spore szansę. Aktualnie jednak drużynie Hansiego Flicka zdarzają się niewytłumaczalne wpadki, jak chociażby ta z ostatniej kolejki Ligi Mistrzów, gdzie rywalem był zespół Club Brugge.

Powodów słabszej dyspozycji z pewnością jest kilka, ale jak się okazuje, część odpowiedzialności może spaść na Wojciecha Szczęsnego. Według informacji przekazanych przez kataloński serwis „Sport”, Hansi Flick zdecydował, że najbliższy mecz z Celtą Vigo będzie ostatnim dla Polaka. Do zdrowia wrócił już Joan Garcia, który jest w treningu po ostatniej kontuzji i to on od następnej kolejki ma zająć miejsce między słupkami Dumy Katalonii. Niedzielne spotkanie będzie więc ostatnią szansą Szczęsnego, a przynajmniej na jakiś czas.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie do tej pory rozegrał osiem spotkań i puścił w nich 15 goli. Ani razu nie zachował czystego konta. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta Polski na milion euro, a jego umowa z zespołem ze stolicy Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

