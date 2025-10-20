Flick nie ma wątpliwości. Tak Barcelona go zmieniła

Hansi Flick był obecny na konferencji prasowej przed meczem Barcelona - Olympiakos. Szkoleniowiec Blaugrany zdradził, jak zmieniło się jego zachowanie po dołączeniu do zespołu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Barcelona - Girona)

Flick jest pewny. Teraz reaguje inaczej

Barcelona w sobotę mierzyła się z Gironą, a już trzy dni później czeka ją kolejne spotkanie. Duma Katalonii na Estadi Olímpic Lluís Companys podejmie Olympiakos w starciu 3. kolejki Ligi Mistrzów. Przed tym pojedynkiem odbyła się konferencja prasowa, na której pojawili się Hansi Flick i Fermin Lopez.

Trener Blaugrany w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego zachowanie zmieniło się w momencie, w którym podpisał kontrakt z Barcą:

– Podczas meczu Bayernu z Barceloną (spotkanie, które Bawarczycy wygrali 8:2) moja celebracja po wszystkich ośmiu golach była taka sama i nie uśmiechnąłem się przy żadnej z bramek. Ten klub może mnie zmienił – jestem bardziej emocjonalny – ale kocham go i chcę dać z siebie wszystko. Chociaż nie chcę, żeby mój wnuk widział, jak robię to, co zrobiłem przeciwko Gironie – stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

W starciu z Gironą Flick został ukarany czerwoną kartką. To efekt jego zachowania w końcówce derbów Katalonii.