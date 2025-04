Flick naciska na Laportę. Trener Barcelony chce ważnej inwestycji w klubie!

Hansi Flick postawił przed władzami FC Barcelony kolejne ważne żądanie. Jak informuje podcast „Barça Reservat”, Niemiec chce, by klub jak najszybciej wybudował nową siedzibę pierwszej drużyny w Ciutat Esportiva.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick, Joan Laporta

Flick domaga się nowoczesnej siedziby dla graczy Barcelony

Hansi Flick od momentu przybycia do FC Barcelony jasno podkreślał, że jego celem jest zbudowanie drużyny zdolnej do odnoszenia sukcesów przez długie lata. Niemiecki trener bardzo szybko zaaklimatyzował się w klubie, poznając specyfikę funkcjonowania Blaugrany oraz filozofię La Masii. Flick chce jednak pójść o krok dalej i oczekuje wsparcia od Joana Laporty w kluczowej dla niego kwestii infrastrukturalnej.

Według podcastu „Barça Reservat” z Catalunya Radio, Flick zaapelował niedawno do prezydenta Laporty oraz Deco, odpowiedzialnego za obszar sportowy, o pilne przyspieszenie planów budowy nowoczesnej siedziby pierwszej drużyny przy Ciutat Esportiva. Niemiecki trener jest zdania, że profesjonalne zaplecze mieszkalne, jakim dysponują m.in. PSG, Real Madryt czy reprezentacja Hiszpanii, jest dziś absolutnie niezbędne, by stworzyć zawodnikom najlepsze możliwe warunki do koncentracji przed kluczowymi meczami.

Flick zaskoczył Deco już podczas swojej pierwszej wizyty pytaniem o możliwość zakwaterowania graczy na terenie klubowego ośrodka treningowego zamiast w hotelach, jak ma to miejsce obecnie. Deco, który już wcześniej myślał o tym projekcie, całkowicie popiera stanowisko trenera i wspólnie naciskają teraz na realizację planu.

Budynek miałby powstać obok boiska treningowego Tito Vilanova i liczyć dwie lub trzy kondygnacje. Choć rezydencja służyłaby głównie pierwszej drużynie, nie byłaby przeznaczona wyłącznie dla niej. Z obiektu mogłyby korzystać także inne sekcje klubu, poprawiając tym samym ogólne standardy infrastrukturalne Barcelony. Na razie projekt został zatwierdzony przez zarząd klubu, choć dokładny harmonogram budowy nie jest jeszcze znany.