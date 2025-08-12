Flick dostał jasny sygnał. Ten piłkarz ma grać w pierwszym składzie

11:50, 12. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo

Hansi Flick dostał jasny sygnał od Fermina Lopeza. Według serwisu Mundo Deportivo hiszpański pomocnik wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie Barcelony.

Hansi Flick
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick dostał sygnał od Fermina Lopeza

Fermin Lopez wykorzystał mecz o Puchar Joana Gampera, aby wysłać Hansiemu Flickowi mocny sygnał. 22-letni pomocnik Barcelony zdobył dwa gole w meczu z Como i został wybrany MVP spotkania. Jego występ może zapewnić mu miejsce w wyjściowej jedenastce na inaugurację La Liga przeciwko Mallorce.

Hiszpan od początku meczu był aktywny w ofensywie i w pracy bez piłki. Pierwszą bramkę zdobył w 21. minucie po przejęciu futbolówki tuż przed polem karnym rywala. Kilkanaście minut później popisał się efektownym strzałem w okienko po podaniu Frenkiego de Jonga, podwyższając wynik na 2:0.

Fermin Lopez znany jest ze zdobywania bramek w wielkim stylu. Kibice pamiętają jego trafienie w debiutanckim El Clasico w 2023 roku, gdy po wejściu z ławki posłał piłkę w samo okienko bramki Realu Madryt. Po tamtym meczu Xavi zdecydował się zatrzymać go w kadrze pierwszego zespołu.

Po zwycięstwie w meczu z Como hiszpański pomocnik zapewnił kibiców, że nie planuje odchodzić z Barcelony, mimo zainteresowania klubów z Premier League. „To mój sen, zostaję tutaj. Będę dalej pracował i bronił tych barw” – powiedział w rozmowie z TV3.

