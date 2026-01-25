Barcelona - Real Oviedo to spotkanie 21. kolejki La Liga. Faworytem rywalizacji na Camp Nou jest Duma Katalonii. Znamy oficjalne składy na ten pojedynek.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona gra w La Liga. Lewandowski od pierwszych minut

Do niedzielnej potyczki w 21. kolejce La Liga Barcelona przystępuje po efektownej wygranej w Pradze. W środku tygodnia Blaugrana pokonała 4:2 Slavię – dubletem popisał się Fermin Lopez, a do siatki trafili także Dani Olmo i Robert Lewandowski. Chociaż zwycięskiego składu się nie zmienia, to Hansi Flick musiał dokonać roszad na mecz z Realem Oviedo.

Niemiecki trener nie mógł skorzystać z Pedriego, który doznał urazu mięśniowego. Hiszpana zastąpił Olmo. Szansę od pierwszych minut otrzymał Joao Cancelo – Portugalczyk pojawił się w miejsce Alejandro Balde. W podstawowej jedenastce znalazło się miejsce także dla Marca Casado i Pau Cubarsiego – ta dwójka mecz w Pradze spędziła na ławce rezerwowych.

Robert Lewandowski, podobnie jak Joan Garcia, Eric Garcia, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Raphinha i Yamal utrzymali swoją pozycję wyjściowym składzie.

Barcelona – Real Oviedo: składy na mecz

Barcelona: Joan Garcia – Joao Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin – Marc Casado, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – Raphinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Real Oviedo: Aaron Escandell – Javi Lopez, David Carmo, David Costas, Lucas Ahijado – Ilyas Chaira, Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan – Federico Vinas, Alberto Reina

Mecz rozpocznie się o 16.15. Rywalizację w stolicy Katalonii poprowadzi sędzia Juan Martínez Munuera.