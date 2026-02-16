Flick decyduje ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są tego pewni

Barcelona w poniedziałek rozegra wyjazdowy mecz z Gironą. Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że w pierwszym składzie pojawi się Robert Lewandowski. Hansi Flick tym razem na niego postawi.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski tym razem od pierwszej minuty? Flick ma na niego postawić

Barcelona kilka dni temu zaliczyła blamaż w rywalizacji o finał Pucharu Króla. Przegrała pierwszą półfinałową potyczkę z Atletico Madryt aż 0-4. Wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie – po zmianie stron Blaugrana próbowała odrabiać straty, ale była w zasadzie bezradna. Teraz spróbuje się zrehabilitować w lidze, gdzie w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Gironą. To mecz pod sporą presją – jeśli nie zwycięży, na szczycie tabeli pozostanie Real Madryt.

Spotkanie przeciwko Atletico na ławce rezerwowych rozpoczął Robert Lewandowski. Hansi Flick zamieszał wyjściowym składem, co nie wyszło drużynie na dobre, dlatego jeszcze przed przerwą Polak zameldował się na murawie, zastępując Marca Casado. Nie był to dla niego jednak dobry występ – Hiszpanie mocno go skrytykowali, wyróżniając fakt, że pozostał niewidoczny. Jego zmiana nie odmieniła losów rywalizacji.

W poniedziałek Lewandowski powinien znaleźć się w wyjściowej jedenastce. Dostanie kolejną szansę, również z uwagi na kontuzję Marcusa Rashforda oraz wracającego do zdrowia Raphinhę. „Sport”, „AS” oraz „Marca” zgodnie twierdzą, że Flick postawi na niego od pierwszej minuty. W poprzednim ligowym meczu z Mallorcą trafił do siatki, więc Flick znów na niego liczy.