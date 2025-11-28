Flick da mu odpocząć. Gwiazda Barcelony załamana po meczu

Ronald Araujo bardzo przeżywa przegrany mecz z Chelsea. Gwiazdor Barcelony obwinia się za porażkę. Hansi Flick da mu odpocząć od gry - informuje Javi Miguel.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Araujo winnym porażki z Chelsea? Ma problemy

Barcelona we wtorek poległa w hitowej rywalizacji z Chelsea. Przegrana 0-3 w Lidze Mistrzów to kolejny cios i sygnał, że drużyna w tym sezonie nie funkcjonuje najlepiej. Kibice po tym meczu mieli wielkie pretensje do Ronalda Araujo, który znów zawiódł w ważnym momencie. Jeszcze w pierwszej połowie otrzymał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska, a osłabiona Blaugrana nie była w stanie poradzić sobie z dobrze dysponowanym rywalem.

W międzyczasie Araujo nabawił się kłopotów ze zdrowiem i nie brał udziału w piątkowym treningu. Ma opuścić również najbliższy mecz z Deportivo Alaves. Hansi Flick poinformował o jego problemach żołądkowych, choć jednoznacznie nie wykluczył jego występu w lidze. Media w tej sprawie są bardziej zdecydowane, dodając kolejne przyczyny jego absencji.

Według Javiego Miguela, Araujo po ostatniej porażce z Chelsea jest załamany. Otrzymał w szatni pełne wsparcie od kolegów, ale potrzebuje czasu, aby ułożyć to sobie w głowie. Oczekuje się, że Barcelona da mu odpocząć, co w praktyce może oznaczać nawet kilka tygodni absencji.

Według źródeł w szatni, Urugwajczyk jest bardzo dotknięty czerwoną kartką w meczu z Chelsea FC, więc oprócz problemów fizycznych, ma również problemy psychiczne, które sprawiają, że jego udział w meczu z Deportivo Alavés jest niewskazany.

Flick musi ułożyć wyjściową jedenastkę pod nieobecność Araujo. W środku obrony Pau Cubarsiemu mogą partnerować Andreas Christensen lub Eric Garcia. Ten drugi ma za sobą dobry okres i najprawdopodobniej otrzyma od Barcelony nową umowę.