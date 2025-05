FC Barcelona planuje letnie tournee. Wielkie dochody i nowe kierunki

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona latem wyruszy do Azji

FC Barcelona latem przed startem nowego sezonu wyruszy na trasę po Azji, gdzie rozegra mecze towarzyskie mające nie tylko przygotować drużynę, ale także zapewnić klubowi znaczący zastrzyk finansowy. Już oficjalnie potwierdzono, że Blaugrana zagra w Japonii z Vissel Kobe, czyli zespołem, którego barwy bronił niegdyś Andres Iniesta.

W planach znajdują się również dwa spotkania w Korei Południowej, choć ich dokładne daty i rywale nie zostały jeszcze ustalone. Władze klubu rozważają także dodanie czwartego sparingu, który miałby się odbyć w Europie lub Maroku. To jeszcze bardziej zwiększyłoby przychody Barcelony, które według szacunków mogą sięgnąć nawet 25 milionów euro.

Z samej azjatyckiej trasy klub spodziewa się zarobić minimum 20 milionów euro, z czego 15 milionów to pewny dochód, a pozostała część zależy od dodatkowych umów i wyników komercyjnych. – Przychody z tournee są dla nas kluczowe, zwłaszcza w obliczu braku udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata – podkreślają przedstawiciele Blaugrany.

Ostateczne decyzje co do ewentualnego czwartego sparingu mają zapaść w najbliższych tygodniach. Dodatkowy mecz, czy to w Maroku, czy w jednym z krajów europejskich, byłby kolejną okazją do zwiększenia wpływów klubu.

Prezydent Barcelony Joan Laporta rozwiał jednocześnie wątpliwości dotyczące możliwego wyjazdu do Indonezji po zakończeniu sezonu. Klub zrezygnował z tego pomysłu, tłumacząc, że awans do półfinału Ligi Mistrzów zapewnił dodatkowe, nieplanowane wcześniej wpływy finansowe.

