Frenkie De Jong ma być gotowy na ćwierćfinał Ligi Mistrzów

FC Barcelona w meczu z Athletic Bilbao straciła dwóch kluczowych piłkarzy środka pola. Przez kontuzję na dłuższy czas wyłączeni z gry zostali Pedri oraz Frenkie De Jong. Jeśli chodzi o Holendra, to pozytywne wieści przekazał Fernando Polo z Mundo Deportivo.

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza 26-latek ma być gotowy do gry na początku kwietnia. Dokładna data powinna być zbliżona do pierwszego meczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czyli 9-10 kwietnia. FC Barcelona wywalczyła awans do 1/4 finału dzięki rewanżowemu zwycięstwu 3:1 w meczu z Napoli.

Frenkie De Jong jak na razie rozegrał w tym sezonie 27 spotkań, w których strzelił 2 gole. Umowa z Blaugraną obowiązuje do czerwca 2026 roku. Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro. W bieżącej kampanii reprezentant Holandii po raz drugi ma problemy z kostką. Wcześniej z powodu skręcenia kostki pauzował przez dwa miesiące od końcówki września do listopada.