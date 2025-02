fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zabrał głos w sprawie porównań z Lionelem Messim

Lamine Yamal to bez wątpienia jedna z ważniejszych postaci FC Barcelony w tej kampanii. Jednocześnie nie brakuje porównań Hiszpana z jedną z legend Katalończyków. W rozmowie cytowanej przed Mundo Deportivo piłkarz giganta La Liga zabrał głos na ten temat.

– Na szczęście nie jestem pierwszą osobą porównywaną do Leo. Oznacza to, że w ludziach coś się uruchamia za każdym razem, gdy widzą lewonożnego skrzydłowego, a czasem po prostu lewonożnego zawodnika. Staram się być sobą – przekonywał Lamine Yamal.

– Oczywiście, Messi, i zawsze to powtarzam, jest najlepszym piłkarzem w historii i jeśli ktoś cię do niego porównuje, to znaczy, że odniosłeś sukces. Niemniej staram się być sobą. Staram się zrobić, co mogę i dać z siebie wszystko dla tej koszulki – dodał zawodnik.

17-letni piłkarz to wychowanek Katalończyków. Do pierwszej drużyny piłkarz trafił natomiast w lipcu 2023 roku. Tymczasem w tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 32 meczach. Zdobył w nich 11 bramek. Ponadto zaliczył 15 kluczowych podań.

Tymczasem okazję na poprawę swojego bilansu reprezentant Hiszpanii będzie miał w sobotę. Wówczas gracze Barcy zagrają w roli gościa z Las Palmas. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 21:00.