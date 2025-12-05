Hansi Flick postawił na swoim. Ważny zawodnik zostaje w Barcelonie

12:45, 5. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  FC Barcelona

Eric Garcia będzie kontynuował swoją karierę w Barcelonie. 24-letni obrońca właśnie przedłużył bowiem umowę z katalońskim klubem do 30 czerwca 2031 roku.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Eric Garcia przedłużył umowę z Barceloną

FC Barcelona w piątkowe popołudnie poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z Erikiem Garcią. Nowy kontrakt wszechstronnego zawodnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku, podczas gdy poprzednie porozumienie wygasało z końcem obecnego sezonu.

Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia, które od dłuższego czasu sugerowały taki rozwój wydarzeń i wskazywały, że klub widzi w defensorze element długofalowego projektu. Pozostanie Garcii w szeregach ekipy Dumy Katalonii to doskonała wiadomość dla Hansiego Flicka, który bardzo ceni umiejętności Hiszpana.

24-latek może bowiem występować praktycznie na wszystkich pozycjach w obronie, a w razie potrzeby również jako defensywny pomocnik. Dysponowanie tak uniwersalnym piłkarzem znacząco ułatwia zarządzanie kadrą i daje niemieckiemu szkoleniowcowi większą elastyczność w rotowaniu składem w trakcie wymagającej kampanii.

Eric Garcia rozpoczynał swoją karierę w słynnej akademii La Masia, choć w latach 2017-2021 reprezentował barwy Manchesteru City. Później wrócił na Camp Nou, gdzie występuje do dziś, z przerwą na wypożyczenie do Girony w sezonie 2023/2024. W obecnych rozgrywkach rozegrał 20 meczów, zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na około 25 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Adriano Jagusić
Barcelona i Raków obserwują tego samego gracza. To wielki talent
Xabi Alonso
Cel transferowy Barcelony chce przejść do… Realu Madryt
Hansi Flick
Hansi Flick postawił na swoim. Ważny zawodnik zostaje w Barcelonie