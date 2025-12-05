Hansi Flick postawił na swoim. Ważny zawodnik zostaje w Barcelonie

Eric Garcia będzie kontynuował swoją karierę w Barcelonie. 24-letni obrońca właśnie przedłużył bowiem umowę z katalońskim klubem do 30 czerwca 2031 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Eric Garcia przedłużył umowę z Barceloną

FC Barcelona w piątkowe popołudnie poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z Erikiem Garcią. Nowy kontrakt wszechstronnego zawodnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku, podczas gdy poprzednie porozumienie wygasało z końcem obecnego sezonu.

Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia, które od dłuższego czasu sugerowały taki rozwój wydarzeń i wskazywały, że klub widzi w defensorze element długofalowego projektu. Pozostanie Garcii w szeregach ekipy Dumy Katalonii to doskonała wiadomość dla Hansiego Flicka, który bardzo ceni umiejętności Hiszpana.

24-latek może bowiem występować praktycznie na wszystkich pozycjach w obronie, a w razie potrzeby również jako defensywny pomocnik. Dysponowanie tak uniwersalnym piłkarzem znacząco ułatwia zarządzanie kadrą i daje niemieckiemu szkoleniowcowi większą elastyczność w rotowaniu składem w trakcie wymagającej kampanii.

Eric Garcia rozpoczynał swoją karierę w słynnej akademii La Masia, choć w latach 2017-2021 reprezentował barwy Manchesteru City. Później wrócił na Camp Nou, gdzie występuje do dziś, z przerwą na wypożyczenie do Girony w sezonie 2023/2024. W obecnych rozgrywkach rozegrał 20 meczów, zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na około 25 milionów euro.