Imago/Alvaro Medranda Na zdjęciu: Real Madryt vs Atletico Madryt

Real Madryt po porażce w derbach z Atletico 1:3 miał wiele pretensji i uwag odnośnie do pracy sędziego

Kontrowersyjny film opublikowany na RealMadridTV skomentował wymownie prezes Atletico, Miguel Angel Gil

Prywatne wypowiedzi działacza zostały ujawnione przez dziennikarzy MARKI

Prezes Atletico zarzuca Realowi Madryt hipokryzję

Atletico wygrało w niedzielę w derbach z Realem Madryt. Rojiblancos zaprezentowali się dużo lepiej od podopiecznych Carlo Ancelottiego, którzy popełnili wiele indywidualnych błędów w defensywie. Mimo to Los Blancos mocno narzekali na rzekome błędy arbitra. W klubowej telewizji pokazano nagranie, które miało uwypuklić kontrowersje i poddać pod wątpliwość zwycięstwo Atletico.

Film, który został opublikowany na kanale RealMadridTV wywołał w Hiszpanii niemałą burzę. Skomentował go prezes Los Colchoneros, Miguela Angela Gila. Jego prywatne wypowiedzi upublicznili dziennikarze MARKI.

– Real Madryt wypacza rozgrywki. Tworzy dla sędziów klimat nie do zniesienia. Argumenty, których używają, by atakować sędziów, byłyby do wyśmiania, gdyby to nie było tak poważne i gdyby bezpośrednio nie wpływało na rozwój rozgrywek – stwierdził działacz.

🚨🎙️| Gil Marín (Atleti CEO): “Real Madrid adulterates the competition. They create an unbearable atmosphere for the referees.” @marca pic.twitter.com/xqGrhFLGZd — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 27, 2023

– To szczyt. Sędzia podejmuje poprawną decyzję, z czym zgodzili się wszyscy analitycy, a mimo wszystko się to przekręca. RealMadridTV? To fanatycy. Wiedzą, że jeśli nie będą mówić takich rzeczy, to szybko stracą pracę – dodał

Dzięki wygranej nad Las Palmas Real Madryt wyprzedził znów w tabeli La Liga FC Barcelonę i ustępuje jedynie sensacyjnym liderowi rozgrywek – Gironie.

