Hiszpańskie media spekulują nad przyszłością Luki Modricia. Ich zdaniem Chorwat po sezonie może trafić do Arabii Saudyjskiej lub MLS. Transfer do innego europejskiego klubu jest wykluczony.

Kontrakt Modricia wygasa po sezonie

Pomocnik latem może zmienić otoczenie

Pozostają tylko dwie realne opcje dla Chorwata

Modrić będzie wybierał spośród ofert z MLS i Arabii Saudyjskiej

Kontrakt Luki Modricia z Realem Madryt wygasa wraz z końcem sezonu. Wciąż nie ma pewności, czy gracz podpisze nową umowę, czy zdecyduje się odejść. Z mediów w tej kwestii często napływają sprzeczne informacje.

Tymczasem, jeśli dojdzie do transferu to Luka Modrić będzie wybierał spośród dwóch opcji. Hiszpańscy dziennikarze wykluczają możliwość przenosin do innego europejskiego klubu, nawet któregoś chorwackiego.

Ich zdaniem realne są dwie opcje. To transfer do jednego z klubów Saudi Pro League lub wyjazd za ocean do MLS. Tam najprawdopodobniej mógłby liczyć na lukratywny kontrakt z Interem Miami. Tym samym mógłby występować w jednej drużynie z odwiecznym rywalem – Lionelem Messi.

