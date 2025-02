Dlatego Barcelona sprowadziła Szczęsnego. Od razu to wiedziała

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny trafił do Barcelony w jednym celu

Barcelona rozpoczęła sezon 2024/25 z Markiem-Andre ter Stegenem w roli numeru jeden. Niemiec zdołał rozegrać tylko siedem spotkań – we wrześniowym meczu z Villarrealem doznał poważnej kontuzji kolana. Kilkumiesięczna absencja 32-latka zmusiła Blaugranę do poszukiwania golkipera, który będzie rywalizował z Inakim Peną. Wybór padł na zawodnika, który… zakończył karierę. Jednak Wojciech Szczęsny przyjął propozycją Dumy Katalonii i wrócił do futbolu.

Portal Relevo przekonuje, że Barcelona doskonale wiedziała, w jakim celu sprowadziła doświadczonego bramkarz. 34-latek miał zostać numerem jeden od razu po powrocie do optymalnej dyspozycji. Były reprezentant Polski stosunkowo długo czekał na swoją szansę. Dopiero w styczniu Szczęsny zanotował premierowy mecz w nowych barwach. Od tamtej pory rozegrał dziewięć spotkań.

Zobacz WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Flick przyznał, że rywalizację o miejsce między słupkami wygrał właśnie Polak, który od momentu debiutu (04.01 z UD Barbastro) tylko raz usiadł na ławce rezerwowych (18.10 z Getafe), natomiast w pojedynku z Realem Betis (15.01) pauzował za czerwoną kartkę.

Sytuacja Szczęsnego może zmienić się po powrocie ter Stegena, jednak Niemiec powinien być gotowy do gry dopiero w maju.