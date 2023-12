Diego Simeone skomentował losowanie LM. “Wielki sentyment”

IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów zagra z Interem

Losowanie skomentował Diego Simeone

Argentyńczyk odniósł się do tego na konferencji przed meczem z Athletikiem

Diego Simeone skomentował wylosowanie Interu w Lidze Mistrzów

W poniedziałek (18 grudnia) w szwajcarskim Nyonie rozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednym z najciekawszych starć będzie spotkanie Atletico Madryt z Interem Mediolan. Jak na to zareagował Diego Simeone, trener Los Colchoneros? Okazuje się, że bardzo spokojnie.

– Wiemy, że Liga Mistrzów jest zawsze złożona i trudna. Wszyscy rywale mają swoje trudności. W zeszłym roku pokazali, że dobrze rywalizują, a ja mam wielki sentyment do Simone (Inzaghi) i Javiera Zanettiego, a także do wszystkiego, czego musiałem tam doświadczyć jako zawodnik. To będzie trudny mecz – powiedział Argentyńczyk.