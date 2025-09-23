Dembele zabrał głos ws. Yamala. Tak ocenił walkę o Złotą Piłkę

Yamal zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę – przekonuje Dembele
Ousmane Dembele podczas poniedziałkowej gali France Football w paryskim Theatre du Chatelet odebrał Złotą Piłkę. Nagroda ta jest przyznawana dla najlepszego piłkarza na świecie w danym roku kalendarzowym. Podium obok gwiazdora Paris Saint-Germain uzupełnili również Lamine Yamal i Vitinha. Przed rozpoczęciem uroczystości wielu ekspertów wskazywało, że nagrodę zgarnie nastolatek.
Lamine Yamal, choć nie wygrał Złotej Piłki, otrzymał inną nagrodę. Po raz drugi z rzędu zgarnął statuetkę dla najlepszego młodego piłkarza na świecie, czyli Kopa Trophy. Mimo braku zwycięstwa Ousmane Dembele jest przekonany, że w przyszłości 18-latek nie raz zdobędzie indywidualne wyróżnienie. Podczas krótkiego przemówienia skierował w stronę zawodnika FC Barcelony kilka miłych słów.
– Wszyscy widzieliśmy, jak Lamine grał przez cały sezon. To niezwykły młody człowiek, a na dodatek piłkarz o dużej dojrzałości. Myślę, że jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę. To była wspaniała rywalizacja między nami – powiedział Ousmane Dembele, cytowany przez profil Lamine Yamal Xtra na portalu X.
Co ciekawe obaj piłkarze będą mieli okazję zmierzyć się w bezpośrednim spotkaniu, które odbędzie się 1 października. Tego dnia Barcelona zagra z Paris Saint-Germain w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.