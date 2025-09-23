Dembele zabrał głos ws. Yamala. Tak ocenił walkę o Złotą Piłkę

15:19, 23. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Lamine Yamal Xtra [X]

Ousmane Dembele został zdobywcą Złotej Piłki za 2025 roku. Podczas przemówienia zwrócił się do Lamine Yamala. Gwiazdor PSG nie szczędził pochwał w kierunku piłkarza FC Barcelony.

Ousmane Dembele
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Yamal zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę – przekonuje Dembele

Ousmane Dembele podczas poniedziałkowej gali France Football w paryskim Theatre du Chatelet odebrał Złotą Piłkę. Nagroda ta jest przyznawana dla najlepszego piłkarza na świecie w danym roku kalendarzowym. Podium obok gwiazdora Paris Saint-Germain uzupełnili również Lamine Yamal i Vitinha. Przed rozpoczęciem uroczystości wielu ekspertów wskazywało, że nagrodę zgarnie nastolatek.

Lamine Yamal, choć nie wygrał Złotej Piłki, otrzymał inną nagrodę. Po raz drugi z rzędu zgarnął statuetkę dla najlepszego młodego piłkarza na świecie, czyli Kopa Trophy. Mimo braku zwycięstwa Ousmane Dembele jest przekonany, że w przyszłości 18-latek nie raz zdobędzie indywidualne wyróżnienie. Podczas krótkiego przemówienia skierował w stronę zawodnika FC Barcelony kilka miłych słów.

Kto Twoim zdaniem powinien wygrać Złotą Piłkę?

  • Lamine Yamal
  • Ousmane Dembele
  • ktoś inny
  • Lamine Yamal 33%
  • Ousmane Dembele 44%
  • ktoś inny 22%

9+ Votes

Wszyscy widzieliśmy, jak Lamine grał przez cały sezon. To niezwykły młody człowiek, a na dodatek piłkarz o dużej dojrzałości. Myślę, że jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę. To była wspaniała rywalizacja między nami – powiedział Ousmane Dembele, cytowany przez profil Lamine Yamal Xtra na portalu X.

Co ciekawe obaj piłkarze będą mieli okazję zmierzyć się w bezpośrednim spotkaniu, które odbędzie się 1 października. Tego dnia Barcelona zagra z Paris Saint-Germain w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Yamal zrobił postęp. Nowe informacje ws. gwiazdora Barcelony
Marcus Rashford
Barcelona zdecydowała ws. wykupu Rashforda. Tyle muszą zapłacić
Ousmane Dembele
Dembele zabrał głos ws. Yamala. Tak ocenił walkę o Złotą Piłkę