Dembele zabrał głos ws. Yamala. Tak ocenił walkę o Złotą Piłkę

Ousmane Dembele został zdobywcą Złotej Piłki za 2025 roku. Podczas przemówienia zwrócił się do Lamine Yamala. Gwiazdor PSG nie szczędził pochwał w kierunku piłkarza FC Barcelony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Yamal zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę – przekonuje Dembele

Ousmane Dembele podczas poniedziałkowej gali France Football w paryskim Theatre du Chatelet odebrał Złotą Piłkę. Nagroda ta jest przyznawana dla najlepszego piłkarza na świecie w danym roku kalendarzowym. Podium obok gwiazdora Paris Saint-Germain uzupełnili również Lamine Yamal i Vitinha. Przed rozpoczęciem uroczystości wielu ekspertów wskazywało, że nagrodę zgarnie nastolatek.

Lamine Yamal, choć nie wygrał Złotej Piłki, otrzymał inną nagrodę. Po raz drugi z rzędu zgarnął statuetkę dla najlepszego młodego piłkarza na świecie, czyli Kopa Trophy. Mimo braku zwycięstwa Ousmane Dembele jest przekonany, że w przyszłości 18-latek nie raz zdobędzie indywidualne wyróżnienie. Podczas krótkiego przemówienia skierował w stronę zawodnika FC Barcelony kilka miłych słów.

Kto Twoim zdaniem powinien wygrać Złotą Piłkę? Lamine Yamal

Ousmane Dembele

ktoś inny Lamine Yamal 33%

Ousmane Dembele 44%

ktoś inny 22% 9+ Votes

– Wszyscy widzieliśmy, jak Lamine grał przez cały sezon. To niezwykły młody człowiek, a na dodatek piłkarz o dużej dojrzałości. Myślę, że jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, zdobędzie wiele trofeów, w tym Złotą Piłkę. To była wspaniała rywalizacja między nami – powiedział Ousmane Dembele, cytowany przez profil Lamine Yamal Xtra na portalu X.

Co ciekawe obaj piłkarze będą mieli okazję zmierzyć się w bezpośrednim spotkaniu, które odbędzie się 1 października. Tego dnia Barcelona zagra z Paris Saint-Germain w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.