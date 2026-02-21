Real Madryt poważnie osłabiony. Podstawowy piłkarz kontuzjowany

07:52, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Real Madryt

Dean Huijsen nie zagra w meczu Realu Madryt z Osasuną Pampeluna. 20-letni stoper ma problemy mięśniowe i musi odpocząć od gry przez minimum tydzień.

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Dean Huijsen wypada z gry na tydzień

Dzisiaj o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie pomiędzy Osasuną Pampeluna a Realem Madryt w ramach 25. kolejki La Ligi. Już jakiś czas temu było wiadomo, że w tym meczu nie zagrają Eder Militao, Jude Bellingham oraz Rodrygo Goes, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Teraz okazuje się, że Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać również z Deana Huijsena, co stanowi kolejne osłabienie defensywy zespołu Królewskich.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Hiszpański klub poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że 20-letni stoper doznał urazu. Z komunikatu medycznego wynika, iż u środkowego obrońcy zdiagnozowano kontuzję mięśniową łydki prawej nogi. Tego typu uraz zwykle wiąże się z przerwą trwającą około 5-7 dni. Młody defensor zrobi wszystko, by zdążyć na rewanż z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, jednak powrót do pełni sił w tak krótkim czasie może okazać się trudny.

Urodzony w Holandii reprezentant Hiszpanii przywdziewa koszulkę Realu Madrytu od czerwca 2025 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu za 62,5 miliona euro z AFC Bournemouth. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Juventusie, Romie oraz Maladze. Mierzący 197 centymetrów obrońca w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.