Real Madryt poważnie osłabiony. Podstawowy piłkarz kontuzjowany

Dean Huijsen nie zagra w meczu Realu Madryt z Osasuną Pampeluna. 20-letni stoper ma problemy mięśniowe i musi odpocząć od gry przez minimum tydzień.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Dean Huijsen wypada z gry na tydzień

Dzisiaj o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie pomiędzy Osasuną Pampeluna a Realem Madryt w ramach 25. kolejki La Ligi. Już jakiś czas temu było wiadomo, że w tym meczu nie zagrają Eder Militao, Jude Bellingham oraz Rodrygo Goes, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Teraz okazuje się, że Alvaro Arbeloa nie będzie mógł skorzystać również z Deana Huijsena, co stanowi kolejne osłabienie defensywy zespołu Królewskich.

Hiszpański klub poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że 20-letni stoper doznał urazu. Z komunikatu medycznego wynika, iż u środkowego obrońcy zdiagnozowano kontuzję mięśniową łydki prawej nogi. Tego typu uraz zwykle wiąże się z przerwą trwającą około 5-7 dni. Młody defensor zrobi wszystko, by zdążyć na rewanż z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, jednak powrót do pełni sił w tak krótkim czasie może okazać się trudny.

Urodzony w Holandii reprezentant Hiszpanii przywdziewa koszulkę Realu Madrytu od czerwca 2025 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu za 62,5 miliona euro z AFC Bournemouth. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Juventusie, Romie oraz Maladze. Mierzący 197 centymetrów obrońca w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.