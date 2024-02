IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Frenkie De Jong

De Jong denerwuje się na medialne spekulacje

Dziennikarze twierdzą, że może opuścić Barcelonę

Holender przekonuje, że w mediach pojawiają się kłamstwa

De Jong złości się na dziennikarzy

W ostatnim czasie ponownie pojawia się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości Frenkie de Jonga w FC Barcelonie. Niektóre media przekonują, że Holender opuści klub, jeśli nie zgodzi się na obniżkę wynagrodzenia.

– Moja przyszłość? Prawda jest taka, że jestem trochę wkurzony tym, co wy dziennikarze piszecie w ogóle! Pojawia się wiele nieprawdziwych rzeczy. To mnie irytuje – przyznał zdecydowanie De Jong.

– To, co mówisz na temat mojego wynagrodzenia, jest bardzo oderwane od rzeczywistości. Wymyślono liczby, które nie są prawdziwe. Jestem bardzo szczęśliwy w Barcelonie i mam nadzieję, że będę tu grać przez wiele lat. To wszystko to kłamstwa. Robi się dużo zamieszania – dodał.

