Barcelona może stracić gwiazdę. Grozi jej wyrejestrowanie z kadry

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo zostanie wyrejestrowany? FC Barcelona ma problem

Dani Olmo latem ubiegłego roku przeniósł się do Barcelony, jednak sprawa rejestracji piłkarza do rozgrywek La Ligi od początku budziła ogromne kontrowersje. Klub ze stolicy Katalonii długo walczył o możliwość zgłoszenia swojego nowego nabytku, a ostatecznie udało się to dzięki zastosowaniu środków tymczasowych. Blaugrana po niekorzystnej decyzji władz ligi odwołała się bowiem do Wyższej Rady Sportu (CSD), która przychyliła się do prośby Barcelony i umożliwiła Hansiemu Flickowi korzystanie z usług ofensywnego pomocnika. Dzięki temu Dani Olmo mógł rozpocząć poprzedni sezon oraz występować w barwach drużyny Dumy Katalonii.

Hiszpan był więc do dyspozycji trenera w kampanii 2024/2025, a także pojawił się na boisku w dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu 2025/2026. Sytuacja zawodnika może jednak ulec diametralnej zmianie już 1 września, kiedy to sąd ma ogłosić ostateczną decyzję w sprawie rejestracji. Jeśli orzeczenie okaże się niekorzystne dla Barcelony, klubowi będzie niezwykle trudno ponownie zgłosić Olmo, chyba że uda się wrócić do zasady finansowej 1:1, wymagającej pełnej równowagi pomiędzy przychodami a wydatkami. W przypadku pozytywnego werdyktu, piłkarz nadal będzie mógł występować w oparciu o obecnie obowiązujące środki tymczasowe.

Dani Olmo jest wychowankiem La Masii, ale na szerokie piłkarskie wody wypłynął w Lipsku. W ekipie Byków spędził spędził cztery i pół sezonu, zdobywając dwa Puchary Niemiec i stając się jedną z gwiazd Bundesligi. 27-letni pomocnik ma na koncie 44 występy w reprezentacji Hiszpanii, z którą triumfował w Mistrzostwach Europy oraz Lidze Narodów. Z jego powrotem do Barcelony wiązano spore nadzieje, choć piłkarz póki co nie do końca spełnia oczekiwania. Przyszłość zawodnika na Camp Nou pozostaje niepewna i jest uzależniona od rozstrzygnięć prawnych oraz możliwości finansowych katalońskiej potęgi.